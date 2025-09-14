Après plus de 100 refus, une mère de famille en recherche d'emploi imprime son CV sur son tee-shirt

Elle imprime son CV sur son t-shirt

À Aix-en-Provence, une mère de famille en reconversion professionnelle a essuyé refus sur refus dans sa recherche d’alternance. Pour changer la donne, elle a décidé d’imprimer son CV sur son t-shirt.

Pour trouver un poste en entreprise, les idées créatives sont toujours les bienvenues. Justement, Marie-Cécile, mère de trois enfants, n’en a pas manqué après avoir essuyé une centaine de refus en adoptant les méthodes traditionnelles.

Auprès de La Provence, cette habitante d’Aix-en-Provence explique être en reconversion professionnelle après avoir subi un burn-out en tant que graphiste. Elle souhaite désormais se lancer une carrière dans le domaine du digital. Alors qu’elle recherche un emploi en alternance, la quadragénaire a mangé son pain noir sur différentes plateformes d’offre d’emplois comme LinkedIn ou Indeed.

LinkedInCrédit photo : iStock

Elle a surtout reçu une centaine de refus, déplorant même l’absence de réponse des recruteurs “90% du temps”.

"Je voulais apprendre des gens qui savent. Il y a des formations en ligne, mais cela manque d’authenticité. Je voulais échanger avec quelqu’un qui pratiquait, donc c’était cohérent. Mais je ne m’attendais pas à avoir autant de difficultés"

Un CV sur le t-shirt

Ses difficultés peuvent être expliquées par la rémunération, moins avantageuse pour les entreprises, lors de recrutement de personnes âgées de 26 ans et plus. En effet, en alternance, pour cette catégorie d’âge, la rémunération se base sur le Smic ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle (montant du salaire minimum prévu par la convention applicable à l’entreprise). Pour les jeunes de moins de 21 ans, les entreprises peuvent proposer au moins 55 % du Smic.

Marie-CécileCrédit photo : La Provence

Alors que le temps presse, car Marie-Cécile a jusqu’à fin septembre pour trouver un emploi en alternance, elle a décidé de se rendre beaucoup plus visible, et pas forcément sur les plateformes. Elle a imprimé son CV sur son t-shirt, le portant à chaque fois qu’elle se balade dans la ville. Au dos du t-shirt, un QR Code est disponible pour permettre de scanner le profil de LinkedIn de Marie-Cécile.

Marie-CécileCrédit photo : LinkedIn / Marie-Cécile Lougasi

Entre cette méthode originale et créative et les différents articles de presse sur son histoire, elle espère désormais trouver une entreprise qui misera sur son expérience, ses compétences mais aussi sa personnalité.

Source : La Provence
