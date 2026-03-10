Retenu en otage et menacé par une AK-47, il vole le téléphone de son ravisseur endormi et prévient les gendarmes

Un jeune homme, retenu en otage, a pu être libéré car son ravisseur s'est... endormi. Récit.

Tel est pris qui croyait prendre !

Alors qu'il retenait une personne en otage sous la menace d'une arme, un voyou s'est endormi, laissant ainsi le champ libre à sa victime, qui a pu lui dérober son téléphone et donner l'alerte. Interpellé avec plusieurs complices, le ravisseur risque gros.

Crédit photo : iStock

Son ravisseur s'endort, il lui dérobe le téléphone et appelle à l'aide

Les faits ont eu lieu dans la nuit du 6 mars dernier en Haute-Garonne, indiquent nos confrères de La Dépêche.

Ce jour-là, aux alentours de 4h45 du matin, les gendarmes de Toulouse reçoivent l'appel d'un homme terrifié qui affirme avoir été enlevé, la veille, dans la Ville Rose. Ce dernier raconte avoir été d'abord torturé, ligoté et séquestré dans un appartement toulousain, avant finalement d'être transporté dans un second logement, situé dans la commune de Caussade (Tarn-et-Garonne). La victime ajoute qu'elle a réussi à dérober le téléphone de son ravisseur en profitant de son sommeil, tout en précisant que le malfaiteur s'est endormi alors qu'il le menaçait avec un fusil d’assaut de type AK-47.

Ni une, ni deux, la section de recherches de la gendarmerie, épaulée par l'antenne locale du GIGN, se rend immédiatement sur place et procède à une opération d'envergure. Celle-ci va finalement déboucher sur la libération de l'otage, menotté, mais aussi sur l'arrestation du ravisseur.

Une seconde descente des forces de l'ordre, menée cette fois dans le premier appartement où avait été retenue la victime, permet d'interpeller quatre autres suspects. Un sixième, âgé seulement de 16 ans, sera par ailleurs arrêté, dans la soirée, avant finalement d'être mis hors de cause.

Crédit photo : iStock

Selon les premiers éléments de l'enquête, cet enlèvement aurait été orchestré par deux personnes, dont un mineur de 17 ans, afin de reprendre le contrôle d’un trafic de stupéfiants.

Une information judiciaire pour des chefs d’accusation de participation à une association de malfaiteurs en bande organisée, enlèvement, séquestration, violences aggravées et détention d’armes de guerre a été ouverte.

Trois des suspects arrêtés, dont celui âgé de 17 ans, ont été incarcérés.