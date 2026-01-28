Un club de Londres fait polémique en interdisant l'entrée aux hommes mesurant moins de 1m83

À Londres, une soirée pas comme les autres aura lieu ce week-end dans une boîte de nuit : celle-ci est réservée à une clientèle très spécifique.

On dit souvent que ce n’est pas la taille qui compte. Malgré tout, beaucoup de personnes complexent sur leur taille, craignant de ne pas correspondre aux standards attendus de ce point de vue.

Selon une étude OpinionWay, un Français sur quatre a déjà été complexé ou moqué en raison de sa taille.

L’existence d’un événement réservé aux hommes mesurant au moins 1,83 m ne va malheureusement pas les aider à relativiser.

Les hommes seront mesurés

Surnommée Land Of The Giants (Terre des Géants en français), cette soirée payante aura lieu ce samedi 31 janvier dans l’enceinte de la discothèque Bricks dans le quartier de Brixton, à Londres (Angleterre).

L’organisateur de cette fête, un homme qui se fait appeler « Le Grand GDR » sur les réseaux sociaux, a dévoilé les conditions d’entrée dans une vidéo publiée sur son compte TikTok. L’une d’elles n’a pas manqué d’interpeller les internautes.

Les hommes doivent mesurer au moins 1,83 m pour entrer dans la discothèque. De son côté, la gent féminine n’est pas concernée par ce critère pour le moins surprenant.

Gare à ceux qui tenteront d’accéder à la soirée alors qu’ils ne remplissent pas les critères car ils « seront mesurés à l’entrée », assure le tiktokeur.

Crédit Photo : Lands of The Geants

Côté prix, les billets coûtent 14 euros pour les hommes et 17 euros pour les femmes. Comme le souligne le site d’information The Tab, la soirée est déjà complète.

Forts de leur succès, les organisateurs ont annoncé une nouvelle édition en mars. À noter que cet événement est destiné aux clients âgés de plus de 23 ans.

Des internautes indignés

« Land Of The Giants » est une soirée conçue autour de la taille, de la présence et du statut, peut-on lire sur la plateforme de billetterie en ligne Fatsoma.

« Ici, les hommes de grande taille sont la norme, pas l’exception. Dès leur arrivée, l’atmosphère change naturellement. Pour les femmes, c'est le genre de soirée qu'on ressent avant même d'entrer. Pour les hommes, c'est un espace pensé pour refléter leur présence. Rien de forcé. Rien d'aléatoire. Juste la bonne ambiance, dans le bon endroit », indique la description de l’évènement.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la création de cette soirée fait débat. Sous la publication, les réactions consternée fusent. Celles-ci dénoncent une forme de discrimination envers les hommes considérés comme « trop petits » pour y participer.

Crédit Photo : iStock

Une personne a commenté :

« C'est vraiment triste et gênant. La taille ne devrait pas être aussi importante ».

Une autre a écrit :

« C’est n’importe quoi ! ».

Une troisième a indiqué :

« C’est tellement bizarre ! ».

Ou encore :

« Alors que je pensais avoir tout entendu, nous vivons des temps désespérés ».

Le ton est donné !