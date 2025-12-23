Cette année, Adi Richards, une Britannique âgée d’une trentaine d’années, a décidé de faire payer sa famille pour le repas de Noël afin de ne pas se ruiner.

Les fêtes de fin d’année riment avec lourdes dépenses. Ce n’est pas Abi Richards, une Britannique de 35 ans originaire du Hampshire, qui dirait le contraire.

Alors que le réveillon approche à grands pas, cette maman de deux enfants en bas âge a trouvé une solution pour ne pas se ruiner. Elle a décidé de facturer sa famille pour le repas de Noël.

Un calcul équitable

Depuis quatre ans, Abi organise la soirée festive chez elle. Cette année, elle fera payer ses proches pour y assister. Elle a expliqué son choix dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

La jeune femme s’est tournée vers cette solution pour se faire rembourser ses courses, dont le montant s’élève à environ 255 euros. Les victuailles se composent de nourriture et de boissons.

Comme elle le précise, elle va cuisinier pour dix membres de sa famille pendant trois jours. Chacun d’entre d’eux devra s’acquitter de la somme de 27 euros pour avoir sa place à table.

Cette participation financière va couvrir les frais du petit-déjeuner, le déjeuner, ainsi que le dîner pendant ces trois jours.

Tous les ans, tous les convives mettent la main à la patte, mais cette année Abi a conservé les reçus de courses pour faire un « calcul équitable ». Au total, huit adultes seront présents, dont sa mère, ses beaux-parents, sa sœur, le compagnon de celle-ci, ainsi que sa nièce.

Pour la trentenaire, il est « plus facile de procéder ainsi », car son entourage n’a pas à se soucier d’apporter quoi que ce soit pour Noël.

Une initiative qui divise

La mère de famille prévoit de préparer une dinde rôtie avec tout les accompagnements pour le réveillon, les restes avec un buffet festif pour le jour de Noël et un autre repas pour le lendemain. Selon elle, le fait de réclamer une vingtaine d’euros à ses invités est équitable.

« En fait, je ne pense pas que ce soit si mal pour trois jours de repas », a-t-elle indiqué.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont salué cette initiative, tandis que d'autres l'ont qualifiée de « dégoûtante ».

De son côté, Diane Gottsman, experte en étiquette et fondatrice de la Protocol School of Texas à San Antonio, a déclaré à Fox News Digital que facturer un montant spécifique « peut facilement être perçu comme offensant ».

« Ne leur donnez pas un montant spécifique comme s'ils allaient au restaurant. Cela change la dynamique de la fête, et ils pourraient tous aller manger au restaurant à la place », a-t-elle ajouté.

Abi, quant à elle, assure que sa famille est « plus qu’heureuse de contribuer ».

« Chaque année, je leur donne une estimation approximative de leur contribution. Je n'aime jamais demander trop ou trop peu. C'est la première année que j'ai conservé les reçus et que j'ai calculé le montant de manière équitable ».

La spécialiste encourage la trentenaire à passer le relais à un autre membre de la famille l’année prochaine.