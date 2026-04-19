Un homme poignarde un étudiant, il est filmé en train de sourire une heure plus tard

En Angleterre, un jeune de 21 ans s’est vanté d’avoir poignardé un étudiant peu après l’avoir tué, alors qu’il était filmé souriant dans un bus environ une heure plus tard.

Une affaire glaçante.

Le 8 janvier 2024, Dino Donaldson, 21 ans, a poignardé à mort Anojan Gnaneswaran, un étudiant en comptabilité de 21 ans, à la station Strawberry Hill, une gare ferroviaire située à Londres, en Angleterre.

Il a depuis été reconnu coupable de meurtre par un jury à l’issue de son procès, rapporte la BBC.

Crédit Photo : Metropolitan Police

Sur le quai, une altercation impliquant les deux jeunes a éclaté dans le cadre d’un conflit entre deux groupes d’hommes, lié à un trafic de drogue. Elle portait sur une transaction de MDMA et une somme d’environ 50 livres sterling.

Selon les éléments du dossier, Dino Donaldson a porté plusieurs coups de couteau à son rival à la poitrine, à l’abdomen et à la cuisse.

Comme le précisent nos confrères, la victime a été déclarée morte sur place.

Il se vante de son meurtre

Le suspect a été filmé moins d’une heure plus tard par des caméras de vidéosurveillance dans un bus de nuit, souriant et riant.

Sur l’enregistrement, il se vante du meurtre du jeune homme auprès de l’un de ses associés.

La suite après cette vidéo

« Je l’ai poignardé dans le dos, frère, je l’ai complètement poignardé. J’ai senti la lame pénétrer en lui », aurait-t-il déclaré. This Welsh tenor is Dino Donaldson.



He’s just been convicted of stabbing a university student to death at a West London station in January 2024.



He was seen laughing about it on CCTV just one hour later.



He’ll be sentenced next month. 🇬🇧 pic.twitter.com/qd4A0jBmUq — Suffragent (@Suffragent_) April 15, 2026

Il a été arrêté à son domicile dans l’ouest de Londres le 11 janvier 2024, où il a été découvert caché dans un placard.

Dans sa chambre, les forces de l’ordre ont retrouvé 74 sachets de crack et d’héroïne, pour une valeur à la revente estimée à plus de 1 000 livres sterling.

Reconnu coupable à l’unanimité

Dino Donaldson a été déclaré coupable de meurtre par un jury à l’unanimité au tribunal de l’Old Bailey à Londres. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa condamnation, le 19 juin prochain.

Crédit Photo : Metropolitan Police

Après le procès, le détective inspecteur en chef Paul Attwell, de la British Transport Police (BTP), a déclaré :

« Ce qui avait commencé comme une dispute au sujet d’un trafic de drogue s’est terminé par la vie d’un jeune homme brutalement interrompue par un voyou sans remords. Donaldson a révélé sa vraie nature de lâche en s’armant d’un couteau cette nuit-là », a-t-il indiqué.

Il a ajouté :