Un homme poignarde un étudiant, il est filmé en train de sourire une heure plus tard

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Capture d'écran montrant en train de rire après le meurtre

En Angleterre, un jeune de 21 ans s’est vanté d’avoir poignardé un étudiant peu après l’avoir tué, alors qu’il était filmé souriant dans un bus environ une heure plus tard.

Une affaire glaçante.

Le 8 janvier 2024, Dino Donaldson, 21 ans, a poignardé à mort Anojan Gnaneswaran, un étudiant en comptabilité de 21 ans, à la station Strawberry Hill, une gare ferroviaire située à Londres, en Angleterre.

Il a depuis été reconnu coupable de meurtre par un jury à l’issue de son procès, rapporte la BBC.

Dino DonaldsonCrédit Photo : Metropolitan Police

Sur le quai, une altercation impliquant les deux jeunes a éclaté dans le cadre d’un conflit entre deux groupes d’hommes, lié à un trafic de drogue. Elle portait sur une transaction de MDMA et une somme d’environ 50 livres sterling.

Selon les éléments du dossier, Dino Donaldson a porté plusieurs coups de couteau à son rival à la poitrine, à l’abdomen et à la cuisse.

Comme le précisent nos confrères, la victime a été déclarée morte sur place.

Il se vante de son meurtre

Le suspect a été filmé moins d’une heure plus tard par des caméras de vidéosurveillance dans un bus de nuit, souriant et riant.

Sur l’enregistrement, il se vante du meurtre du jeune homme auprès de l’un de ses associés.

La suite après cette vidéo

« Je l’ai poignardé dans le dos, frère, je l’ai complètement poignardé. J’ai senti la lame pénétrer en lui », aurait-t-il déclaré.

Il a été arrêté à son domicile dans l’ouest de Londres le 11 janvier 2024, où il a été découvert caché dans un placard.

Dans sa chambre, les forces de l’ordre ont retrouvé 74 sachets de crack et d’héroïne, pour une valeur à la revente estimée à plus de 1 000 livres sterling.

Reconnu coupable à l’unanimité

Dino Donaldson a été déclaré coupable de meurtre par un jury à l’unanimité au tribunal de l’Old Bailey à Londres. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de sa condamnation, le 19 juin prochain.

Anojan GnaneswaranCrédit Photo : Metropolitan Police

Après le procès, le détective inspecteur en chef Paul Attwell, de la British Transport Police (BTP), a déclaré :

« Ce qui avait commencé comme une dispute au sujet d’un trafic de drogue s’est terminé par la vie d’un jeune homme brutalement interrompue par un voyou sans remords. Donaldson a révélé sa vraie nature de lâche en s’armant d’un couteau cette nuit-là », a-t-il indiqué.

Il a ajouté :

« Sa lâcheté s’est poursuivie en refusant constamment d’assumer la responsabilité de ses actes et de reconnaître son crime - heureusement, le jury a percé à jour ses mensonges ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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