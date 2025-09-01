Un couple sert des nouilles instantanées à son mariage et divise la toile

Captures d'écran TikTok

Lors de la fête de son mariage, un couple a eu l’idée de servir une collation pour le moins originale à ses invités. Un encas qui a divisé les internautes.

Au Pays de Galles, des convives d'un mariage ont eu droit à une collation de minuit à laquelle ils ne s’attendaient sûrement pas.

Alors que la cérémonie battait son plein, les jeunes mariés ont fait servir des nouilles instantanées de la marque Pot Noddle à ses invités.

Cette initiative a été filmée puis publiée sur la page Tiktok du lieu de la réception. Sur ces images, on voit un membre du personnel apporter un chariot contenant les victuailles dans la salle.

@giraffe_shed Evening snacks snacks! @Pot Noodle #weddingsnacks #weddingvenue #alternativewedding ♬ Big Love - Pete Heller's Big Love

La publication est accompagnée de la légende suivante : « Vous cherchez une alternative économique pour un encas de minuit pour votre mariage ? Le chariot de Pot Noddle fait un carton ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouilles ont régalé les papilles des jeunes gens, y compris la mariée, qui n’a pas pu résister à l’envie d’en manger.

Une collation qui divise les internautes

Depuis sa mise en ligne, la séquence a récolté plus de 500 000 vues. Elle a notamment fait réagir de nombreux internautes.

Dans la session commentaires, plusieurs personnes saluent « un concept génial », et assurent qu’ils piqueront cette idée pour leur propre mariage.

« C’est du génie » ; « Remarquable » ; « C’est génial », peut-on lire parmi le flot de réactions.

Capture d'écran TikTokCrédit Photo : TikTok

D’autres, en revanche, expriment des réserves quant à ce goûter nocturne pour une raison précise.

« On sait bien que tout le monde aura du jus de nouilles sur son t-shirt », a commenté un internaute.

Un autre a ajouté avec humour :

« J’espère que vous avez fourni des bavoirs »

Ce repas insolite rappelle celui servi en septembre 2023 par un couple originaire du Val-d’Oise. Celui-ci n’a pas hésité à commander…McDonald’s ! Un choix visant à faire des économies.

@thomasbillaudeau @McDonald's Beauvais Tille ♬ son original - Thomas

Source : Daily Mail
