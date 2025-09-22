Une Américaine n’a pas hésité à s’unir pour la vie avec le fils de l’assassin de sa propre mère.

Une histoire digne d’une série Netflix.

Nicole Gowan, une Américaine originaire de l’Iowa, vit une romance pas comme les autres. Et pour cause : cette dernière a épousé le fils du meurtrier de sa mère.

Alors que cette idylle pourrait en étonner plus d’un en raison de son caractère incongru, le couple a décidé se confier dans les colonnes de 20 Minutos.

Crédit Photo : Nicole Brammer / Facebook

Tout a commencé le 14 février 2024. À l’époque, Ilene Gowan, la maman de Nicole a soudainement disparu. Inquiète, la jeune femme a décidé d’informer les autorités locales.

De prime abord, les forces de l’ordre ont mis en avant la piste d’une disparition volontaire. Mais cette hypothèse a très vite été écartée.

La raison ? Les enquêteurs ont découvert que le coffre-fort de la mère de famille avait été vidé, relatent nos confrères.

Malheureusement, le corps sans vie de la disparue a été retrouvé douze jours plus tard. Celui-ci a été localisé dans une zone de chasse située près de son domicile.

Crédit Photo : iStock

Les funérailles de la victime se sont déroulées quelques jours plus tard. Une cérémonie marquée par la présence de son compagnon, Ivan Brammer, et de son fils Justin.

Peu après, le partenaire de la défunte est devenu le principal suspect dans cette sordide affaire. Son attitude changeante, ainsi que les preuves accumulées durant l’enquête, ont mis la puce à l’oreille des policiers.

Crédit Photo : iStock

Elle tombe amoureuse du fils de l’assassin de sa mère

Comme le précise le média, l’homme a été jugé coupable et condamné à 65 ans de prison. Au cours de cette période, la fille de la victime et le fils du coupable ont tissé des liens solides.

« Nous avons tout affronté ensemble : les recherches, la police, les funérailles, le procès . Chaque étape a été difficile, et dans les pires moments de ma vie, Justin était à mes côtés. Ce qui s’est passé n’est pas de sa faute. Lui aussi a perdu son père ce jour-là, d’une manière différente », se souvient Nicole.

Contre toute attente, la jeune femme et Justin sont tombés amoureux. Ils se sont unis pour la vie huit mois après le procès au cours d’une cérénomie présidée par l’avocat de la victime.

Crédit Photo : Nicole Brammer / Facebook

« Ce fut une journée magnifique. Je me suis sentie accompagnée par ma mère, d’une certaine manière », confie la mariée.

Elle ajoute :

« Notre famille a traversé une épreuve très difficile mais le plus important, c’est l’amour que nous avons aujourd’hui. Justin est un homme très bien, il n’a rien à voir avec son père ».

Crédit Photo : Nicole Brammer / Facebook

L’amour ne connaît aucune limite !