En couple depuis trois ans, Caitlin Hellyer, une mannequin glamour de 24 ans, subit de lourdes critiques sur sa relation car son compagnon est plus âgé et nettement plus grand qu’elle.

Afficher son histoire d’amour en ligne comporte des risques. S’exposer aux critiques en fait partie. Caitlin Hellyer en sait quelque chose.

Très active sur les réseaux sociaux, cette mannequin glamour originaire de Grande-Bretagne dévoile son quotidien avec ses 27 000 followers.

Crédit Photo : Caitlin Hellyer / Instagram

Il y a trois ans, la jeune femme de 24 ans a annoncé être en couple avec Guy, un homme de 34 ans rencontré sur une application de rencontre.

Si le couple est fou amoureux, celui-ci semble déranger les internautes. En cause : leurs 10 ans d'écart et leur importante différence de taille. Caitlin Hellyer mesure 1,12 mètre, tandis que son partenaire atteint les 173 centimètres.

Crédit Photo : Caitlin Hellyer / Instagram

Un couple atypique qui dérange

Comme le rapporte le Daily Star, l’influenceuse est atteinte d’achondroplasie, une maladie génétique causée par une anomalie de la croissance de l'os ou du cartilage. Depuis sa naissance, elle possède une petite taille.

Alors que la starlette est à l’aise dans ses baskets, elle fait l’objet d’une vague de dénigrement sur internet car elle a trouvé l’amour dans les bras d’un homme qui mesure 60 cm de plus qu’elle.

Crédit Photo : Caitlin Hellyer / Instagram

Dans une interview accordée au tabloïd, la principale concernée évoque de violentes insultes à son encontre. Elle raconte que son couple est la cible de regards insistants et de moqueries. Certaines personnes se demandent même si leur amour est authentique.

« Selon les détracteurs, mon corps ressemble à celui d'une enfant. Sachant que j'ai une poitrine de 85F et des courbes très féminines, c'est une croyance ridicule (…) », explique la native du Devon.

« Nous fonctionnons comme vous tous »

La vingtenaire confie avoir été déstabilisée par un commentaire sous l’une de ses publications TikTok, lui intimant de « sortir avec quelqu’un de son espèce ». Une remarque récurrente qui agace la Britannique :

« Les personnes atteintes de nanisme sont des êtres humains. Nous ne sommes pas une espèce, nous ne sommes pas des extraterrestres ou des personnages fantastiques, nous sommes des êtres humains (…) Nous fonctionnons comme vous tous, nous sommes juste un peu plus petits, c'est tout. En matière de rencontres amoureuses, chacun a ses préférences, et c'est tout à fait normal », poursuit-t-elle.

Crédit Photo : Caitlin Hellyer / Instagram

Selon ses propres mots, Caitlin Hellyer préfère sortir avec un homme de taille moyenne, et insiste sur le fait qu’elle refuse de faire l'objet d'une fétichisation.

Une chose est sûre : la jeune femme et son petit ami se moquent du regard des autres. Très attachés l’un à l’autre, ils prévoient de déménager sur l’île de Man au printemps, afin de vivre de nouvelles aventures.

Crédit Photo : Caitlin Hellyer / Instagram