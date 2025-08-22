Elle se suicide en sautant de 4600 mètres sans ouvrir son parachute après une rupture amoureuse, des messages déchirants retrouvés sur son téléphone

En plein saut, une parachutiste expérimentée a fait le choix de ne pas ouvrir son parachute pour une raison déchirante.

Un chagrin d’amour qui s’est transformé en tragédie.

Le 27 avril dernier, Jade Damarell, une Anglaise de 32 ans, est morte après s’être écrasée dans un champ à Shotton Colliery, un village situé dans le comté de Durham, après une chute de 4600 mètres.

Quelques instants plus tôt, la victime avait effectué un saut en parachute, rapporte The Guardian.

À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte. Celle-ci dévoile que la jeune femme a mis à ses jours. La veille de son décès, la trentenaire avait fait face à une rupture douloureuse.

Crédit Photo : Jade Damarell / Facebook

Elle met fin à ses jours après une rupture amoureuse

Au regard de éléments, cette séparation aurait poussé la parachutiste expérimentée à mettre fin à ses jours. L’autopsie pratiquée sur le coprs de la défunte appuient cette version.

Au cours de son saut, Jade Damarell a délibérément omis de déployer son parachute principal. Un dispositif qui s’ouvre automatiquement à une certaine altitude et vitesse.

Ce n’est pas tout. Elle a également pris soin de désactiver le déclencheur automatique de sécurité. Un mécanisme visant à ouvrir le parachute de secours en cas d’urgence.

Crédit Photo : Jade Damarell / Facebook

Celle qui comptait 500 sauts à son actif avait pour habitude de filmer ses acrobaties dans les airs. Cette fois-ci, elle n’était pas équipée de sa caméra.

Enfin, l'enquête a révélé que la victime avait laissé des instructions sur l'écran de verrouillage de son téléphone expliquant comment y accéder après sa disparition.

Des messages d’adieu retrouvés dans son téléphone

À l’intérieur, les policiers sont tombés sur des messages destinés à sa famille, dans lesquels elle s’excusait et les remerciait pour leur soutien, détaille The Guardian.

Dans une interview accordée au journal britannique, les proches de Jade Damarell indiquent avoir accepté les conclusions du coroner, décrivant la jeune femme comme «brillante, belle et courageuse».

Crédit Photo : Jade Damarell / Facebook

Aujourd’hui, ils souhaitent parler « ouvertement et sans honte » de sa mort pour « contribuer à une culture où les problèmes de santé mentale sont accueillis avec gentillesse et soutien, et où les personnes en détresse profonde, et ceux qui les entourent, se sentent vus, crus et capables de demander de l’aide sans crainte d’être jugés ».