Une personne testée positive à la peste noire, maladie qui a tué des millions de personnes au Moyen-Âge

En Californie, une personne a été testée positive pour la peste noire, un mois après le décès d’une autre personne dans l’Arizona. Deux cas qui suscitent l’inquiétude des autorités américaines.

Associée à la pandémie la plus meurtrière de l’Histoire au XIVème siècle, la “peste noire” n’a pas complètement disparu. Le 11 juillet dernier, un homme est mort de la peste en Arizona, aux États-Unis. Il s’agissait du premier décès de cette maladie dans cet État depuis 2007, selon Associated Press. La victime avait interagi avec un animal mort qui était infecté.

Ce jeudi 21 août, le département de la santé de Californie a été informé qu'un résident de South Lake Tahoe a été testé positif à la peste. Les responsables pensent que la personne a été mordue par une puce infectée lors d’un camping dans la région de South Lake Tahoe.

"Il est important que les personnes prennent des précautions pour elles-mêmes et leurs animaux de compagnie lorsqu’elles sont à l’extérieur, surtout lorsqu’elles marchent, font de la randonnée ou du camping dans des zones où des rongeurs sauvages sont présents."

Crédit photo : iStock

Aucune autre information sur la personne ou sa condition n’a été publiée car elle souffre de la maladie désormais rare qui, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), entraîne généralement environ sept cas aux États-Unis chaque année. Le dernier cas de peste signalé à South Lake Tahoe remonte à 2020, et avant cela, deux personnes ont été testées positives en 2015 après avoir été exposées dans le parc national de Yosemite.

Une maladie rare et traitable mais toujours redoutable

Il existe différentes formes de peste, qui sont rares chez les humains de nos jours et peuvent être traitées avec des antibiotiques. La plus courante étant la peste bubonique, qui est causée par la piqûre d’une puce infectée. La peste pulmonaire est la forme la plus grave et généralement rare, et se propage aux poumons à partir d’autres formes non traitées.

Chez l’Homme, les symptômes de la peste bubonique ont tendance à apparaître dans un délai de deux à huit jours et incluent généralement : fièvre, frissons, maux de tête, ganglions lymphatiques enflés et faiblesse.

Crédit photo : iStock

En France, la dernière épidémie en France date de 1920 et a fait une cinquantaine de morts à Paris et Marseille. Si les cas de peste restent rares et concentrés dans certaines zones du monde comme l’Amérique du Nord et l’Afrique, c’est parce que les « réservoirs naturels » ne sont pas présents ailleurs. Autrement dit, il n’y a pas de rongeurs porteurs de la peste en Europe. Impossible donc que la maladie se développe sur le vieux continent, sauf cas rare.