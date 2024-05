Voici pourquoi il faut planter une bouteille dans le sol de votre jardin

Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des produits chimiques pour entretenir son jardin. Découvrez une astuce efficace et 100% naturelle qui pourrait vous être très utile.

Quand on a un jardin, on passe du temps à l’entretenir en coupant les haies, en tondant la pelouse, en ramassant les feuilles mortes et en désherbant. Cependant, tous ces efforts peuvent être réduits à néant si vous avez un hôte indésirable dans votre jardin : la taupe.

Bien qu’il ne soit pas apprécié, cet animal est utile dans le jardin. Il aide à la bonne croissance des végétaux et fait remonter la terre à la surface, le sol est donc de meilleure qualité. Ainsi, le jardinier n’a pas besoin de retourner la terre, ce qui lui fait gagner du temps et de l'énergie. Malheureusement, la taupe a aussi l’inconvénient de creuser des trous dans la pelouse, ce qui agace de nombreux jardiniers. Si vous souhaitez vous débarrasser de cet animal, voici une solution rapide, efficace et sans danger.

Faire fuir les taupes

Pour faire fuir les taupes de votre jardin, vous aurez seulement besoin d’une bouteille en plastique vide et d’un bâton. Commencez par planter votre bâton dans le sol, à au moins 30 centimètres de profondeur. Puis, enfilez la bouteille par le goubot sur le petit piquet. Avec le vent, la bouteille va être secouée contre le bâton, ce qui va faire du bruit et déranger les taupes. Les secousses vont engendrer des vibrations sonores qui se prolongeront le long du bâton et s’amplifieront dans le sol. Si les taupes ont une mauvaise vue, elles sont peureuses et entendent très bien, l’agitation va donc les faire fuir.

Crédit photo : iStock

Pour que cette astuce soit encore plus efficace, vous pouvez remplacer votre bout de bois par une tige en fer pour que la bouteille fasse plus de bruit. Une autre astuce est également donnée par le site Comment Economiser : “Dans la partie la plus large de la bouteille, découpez 2 morceaux qui serviront d’ailettes. Le vent pourra alors secouer la bouteille plus vite.”

Avec ces astuces, les taupes s’enfuieront de votre jardin et ne feront plus de trous disgracieux dans votre pelouse. Sachez également que cette méthode peut également faire fuir les rats et les souris.