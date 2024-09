Horoscope du mercredi 25 septembre : coup de chance pour les...

Découvrez votre HOROSCOPE du jour à l’aide du TAROTSCOPE.... Mêlant l’art de l’astrologie à celui du tarot, ce tirage spécial - signe par signe -vous révèlera tout de vos énergies au quotiden !

Bélier

Vous semblez tiraillé(e) aujourd'hui, ami(e)s Bélier ! Tiraillé(e) entre deux options, deux directions ou bien deux personnes… Faites le silence en vous pour vous éclairer, car il se pourrait bien que la réponse soit à l'intérieur… Écoutez votre intuition et ne prenez pas de décision hâtive.

Taureau

Patience et soin aujourd'hui pour vous, ami(e)s Taureau… Ne précipitez rien ! On le sait, quand vous êtes déterminé(e), vous êtes inarrêtable… Mais là, dans cette situation, ça vaudrait le coup de prendre votre mal en patience pour tenir sur la durée… Vraiment, prenez votre temps !

Gémeaux

Vous semblez avoir des choses à équilibrer aujourd'hui, ami(e)s Gémeaux ! Peut-être est-ce par rapport au temps que vous consacrez à vos ami(e)s et à votre partenaire… Ou comment récompenser untel ou untelle pour que personne ne soit lésé(e)… Le maître mot de ce jour : justesse dans la répartition (quelle qu'elle soit). Soyez bon juge !

Cancer

Misez sur la sécurité aujourd'hui, ami(e)s Cancer, ne dévoilez pas tout ! Il semblerait que vous ayez une vraie capacité à guider les autres ou à être guidé(e)… Pour autant, soyez vigilant(e) à qui vous accordez votre confiance… Il y a les « vrais » guides et les faux !

Lion

Que de passion, ami(e)s Lion, ça n'arrête pas en ce moment ! Vous aimez briller, on le sait, et la chance est certes de votre côté en ce moment… Prenez malgré tout le temps d'analyser votre désir… Qu'il ne vous dépasse pas !

Vierge

La voilà, votre tant attendue transformation, ami(e)s Vierge ! Vous évoluez et c'est pour le mieux car vous devenez très productif(ve)… Vous vous montrez méticuleux(se), « comme d'hab » ai-je envie de vous dire, ou au contraire, vous sortez de ce besoin de perfectionnisme à tout prix ! En tout cas, vous abordez un nouveau cycle de votre vie où vous avez toutes les cartes en main pour vous réaliser ! Enjoy…

Balance

C'est une vraie victoire qui vous attend aujourd'hui, ami(e)s Balance ! Un tout nouveau cycle et un nouveau départ arrivent ! Vous serez couronné(e) de succès et c'est bien mérité, car il semblerait qu'un changement dans vos habitudes de vie porte désormais ses fruits. C'est une victoire sur vous-même ! Croyez en vous, car cette journée pourrait changer votre vie ! On nous parle aussi d'engagement, que ce soit côté pro ou côté cœur…

Scorpion

L'amour arrive à grande vitesse dans votre vie aujourd'hui, ami(e)s Scorpion ! Une opportunité est à saisir… Qu'il s'agisse d'un grand pas dans votre histoire, de retrouvailles ou d'une rencontre solide à laquelle vous ne vous attendiez pas : ouvrez grands les yeux et le cœur, car aujourd'hui l'amour vous est servi sur un plateau !

Sagittaire

Soyez vifs aujourd'hui, ami(e)s Sagittaire ! Toute votre attention devrait se diriger vers votre capacité de discernement, car quelqu'un pourrait bien essayer de vous la faire à l'envers… À moins que vous n'ayez décidé de ne plus vous mentir à vous-même… Réfléchissez avant d'agir ou d'accorder votre confiance…

Capricorne

Quelle passion aujourd'hui, les Capri… mais attention, celle-ci semble vous dévorer ! En effet, vous êtes tout feu tout flamme… et à deux doigts d'agir sur un coup de tête ! Pourtant, la situation demande à ce que vous y réfléchissiez avant de concrétiser, notamment dans vos relations… Prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment, puis lancez-vous… pas l'inverse ;)

Verseau

Aujourd'hui, il se pourrait que vous soyez très émotif(ve) et sensible, ami(e)s Verseau… Vous prenez conscience de quelque chose et avez peur d'être passé(e) à côté de la belle opportunité… Vous pourriez être rongé(e) par le regret, la culpabilité ou épuisé(e) par un conflit… Pourtant, tout n'est pas perdu, loin de là ! Prenez du recul, prenez du temps pour vous, ne serait-ce que pour récupérer… Explorez votre intériorité, la solution, comme souvent, se trouve dedans ;) Ça va aller…

Poisson

Aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de reconstruction, ami(e)s Poisson ! Vous renaissez et semblez repartir sur de bonnes bases ! Qu'il s'agisse d'une réconciliation ou d'un changement dans votre routine, ce dernier sera très porteur et signe le début d'un nouveau cycle en cette première semaine d'automne ! Bravo à vous !