Astrologie : les signes les plus jaloux et ce n'est pas ce que vous croyez !

« Je t’aime, moi non plus »… Si certains signes ont confiance, ce n’est pas le cas de tout le monde… loin de là… Découvrons ensemble les signes les plus jaloux du zodiaque ! Et croyez-moi, ce ne seront pas forcément ceux auxquels vous vous attendez ;)

Ils n’ont pas l’air comme ça, les Cancer… Pourtant, extrêmement proches de leur famille et de leurs proches, les Cancer ont parfois du mal à faire la part des choses… Extrêmement sensibles et émotifs/ves, le/la Cancer peut se révéler très possessif/ve, voire virer carrément jaloux/se… Derrière sa carapace, il/elle peut bouder longtemps sans pour autant exprimer ses raisons et dire directement qu’il/elle est jaloux/se… Des enfants gâtés, les Cancer ?

S’il n’y a pas plus fier qu’un.e Lion, et qu’iel a un grand cœur, le Lion ne supporte pas de partager l’attention… Aussi, il/elle peut vite se révéler possessif/ve et extrêmement jaloux/se. Il suffit que votre attention se détourne deux minutes de lui/d’elle pour que le Lion se retrouve complètement blessé dans son estime… S’il/elle donne tout, il/elle ne supporte pas de partager malgré son cœur immense !

Encore une fois en tête de palmarès, ce signe entier, profond, intense et mystique est aussi le roi de ... la possessivité! Le/a Scorpion peut se réveler extrême ! Et s’il y a bien une chose que ne supporte pas le Scorpion, c’est bien la trahison… Avec ses tendances méfiantes voire totalement paranoïaques, le Scorpion peut voir le mal partout. Ceci étant dit, on ne la fait pas à l’envers à un Scorpion, et il/elle a parfois ses raisons …S'il y'a bien un signe qu'on vous déconseille de trahir c'est bien celui-là !

En parlant de jalousie, n'irait-on pas pousser le vice à aller voir qui sont les signes les plus séduisants du zodiaque ? La rédaction décline toute résponsabilité en cas d'incident ;-)