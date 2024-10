Horoscope de la semaine du 14 octobre : ce signe chanceux qui aura de grosses rentrées d'argent

Découvrez votre HOROSCOPE de la Semaine à l’aide du TAROTSCOPE ! Mêlant l’art de l’Astrologie à celui du Tarot, ce tirage spécial - Signe par Signe -vous révèlera tout de vos énergies …À quoi vous attendre et comment vous y préparer au mieux !

Bélier

Cette semaine, vous serez récompensé(e) et vous récolterez les fruits de vos succès, ami(e)s Bélier ! Bravo, c’est mérité ! Vous pourriez également trouver de nouvelles idées lumineuses… ou de nouvelles sources de revenus ! Soyez fier(e) de vous, vous êtes victorieux/se cette semaine !

Taureau

Cette semaine est parfaite pour étudier, ami(e)s Taureaux… C’est également une bonne semaine pour investiguer ! Vous pourriez trouver un nouveau contrat ou faire une découverte, notamment par rapport à des écrits ou des contrats… voire des secrets ! Pour certain(e)s d’entre vous, la spiritualité et le développement personnel seront clés cette semaine.

Gémeaux

Cette semaine, quelque chose de léger pourrait se transformer en quelque chose de sérieux, ami(e)s Gémeaux ! Un engagement pourrait se conclure ! Votre pouvoir de séduction et votre charisme devraient également être importants cette semaine… N’oubliez pas de rester maître(sse) de vos désirs pour canaliser ces grandes énergies.

Cancer

Cette semaine pourrait être mitigée, ami(e)s Cancer… Entre grande fougue et gros downs, vous aurez du mal à vous fixer… Vous pourriez vous sentir cyclothymique et ne plus savoir sur quel pied danser… Des regrets pourraient surgir par rapport à une situation où vous avez investi beaucoup d’énergie… Heureusement, la fin de semaine sera plus légère et vous retrouverez à la fois fiabilité et légèreté. Plus vous vous alignez, moins vous vivrez de tourbillons émotionnels… c’est promis !

Lion

Une semaine riche en apprentissage et en plaisir, ami(e)s Lion ! Si votre productivité est décuplée, vous risquez également d’être tenté(e) cette semaine… Votre intuition pourrait être exacerbée et vous pourriez découvrir des secrets… À moins que ce ne soit vous qui commettiez des actes que vous préféreriez cacher…"Pas vus, pas pris ?" Petits filous ! En tout cas, la joie et la fougue reviennent et vous vous montrez très bon vivant(e) cette semaine ! Carpe et diem !

Vierge

Cette semaine, ami(e)s Vierge, vous vous préparez ! Ce sera sans doute une semaine importante pour la suite… Vous recevrez des nouvelles et probablement l’inspiration… Vous aurez aussi des choix importants à faire ! Ne précipitez rien, prenez le temps de réfléchir et pourquoi pas de demander guidance… Vous devriez être grandement récompensé(e).

Balance

Cette semaine, il semblerait que vous préfériez fermer les yeux et faire l’autruche… Pourtant, il serait opportun de faire face à la situation, ami(e)s Balance… Quelque chose vous guette et devrait arriver rapidement ! Refuser de la voir ne changera pas la situation. Des brouilles pourraient survenir dans vos amitiés… Vos meilleurs atouts : votre créativité et votre capacité de conciliation… D’ailleurs, vous êtes les maître(sse)s en la matière ! D’abord en vous-même puis à l’extérieur… Un changement radical ou au contraire une réconciliation pourrait survenir par rapport à une situation… Soyez intelligent(e), pas intransigeant(e). On est avec vous !

Scorpion

Quelle énergie, quelle fougue cette semaine, ami(e)s Scorpion ! Vous ne lâchez rien ! Vous partez en conquête de votre place et un nouveau départ s’offre à vous, où vous trouverez parfaitement votre place ! Vous reprenez tout en main et avez une volonté de fer ! Vous serez récompensé(e), mais ne confondez pas maîtrise et contrôle… Des joies familiales ou de bons moments en famille (qu’elle soit de cœur ou d’âme) arrivent à vous ! Certain(e)s apprendront des naissances…

Sagittaire

Cette semaine, vos relations humaines pourraient s’avérer compliquées, ami(e)s Sagi… On vous conseille de prendre du recul et de rester un peu seul(e) si vous le pouvez. Des conflits pourraient s’amorcer ou se poursuivre et vous n’avez ni l’envie ni l’énergie de les affronter ! Que vous en soyez le coupable ou la victime, attention à certains pièges cette semaine… notamment dans les affaires et partenariats. Si vous le pouvez, mettez-vous au vert, cela vous fera le plus grand bien ! Et si vous ne pouvez pas prendre de petites vacances, tenez-vous à distance des problèmes, cela ira mieux la semaine prochaine, preuve en est…

Capricorne

Cette semaine, vous croyez en vous et osez enfin ce nouveau départ ! Vous sortez de votre zone de confort, quoi que les autres en disent ! La semaine sera productive et des retrouvailles pourraient avoir lieu… Pour autant, ne vous réjouissez pas trop vite et restez tout de même sur vos gardes… Il y a certes des bonnes nouvelles, mais pas que… ne croyez pas tout ce qu’on vous dit ! On vous recommande également la vigilance dans vos finances… quelqu’un(e) pourrait vous aider ou vous serez sollicité(e), réfléchissez à vos réelles capacités monétaires avant de vous engager !

Verseau

Quelle semaine, ami(e)s Verseau ! Il pourrait se passer énormément de choses… Vous risquez d’être très sollicité(e) de toute part… mais si en apparence ces sollicitations ont l’air bénies, tout ne sera pas bon à prendre ! Prenez donc du recul pour ne pas vous laisser aveugler ! Il semblerait que vous vous rattrapiez de toute façon à temps, chanceux/se que vous êtes… Aussi, un(e) ami(e), un partenaire ou toute autre personne bien intentionnée pourrait vous donner un coup de main sur une situation, à vous montrer une illusion…

Poisson

Cette semaine, une idée lumineuse pourrait vous rapporter gros, ami(e)s Poisson… Vous n’aurez peut-être pas très envie de partager… Si quelqu’un(e) pouvait vous séduire, vous n’avez aucune envie de faire trop étalage de votre richesse, car vous vous posez des questions sur l’intérêt des uns et des autres… Prenez le temps de vous reposer et d’apprendre à qui vous pouvez octroyer votre confiance sans pour autant tomber dans la parano… L’argent arrive à flot !