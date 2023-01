La fête de la Saint-Valentin approche à grands pas et c’est déjà l’heure de réfléchir au cadeau. Découvrez notre sélection de 50 idées de cadeaux à offrir à votre femme.

Le 14 février est synonyme de Saint-Valentin, aussi appelée la fête des amoureux. L’occasion pour tous les couples de profiter d’un dîner romantique en tête à tête, de profiter d’un week-end romantique en amoureux et d’offrir un cadeau à sa moitié.

À voir aussi

Pour vous aider à choisir le bon cadeau, nous avons réalisé différentes sélections d’idées. Pour cet article, nous nous sommes intéressés aux cadeaux à offrir à une femme. Messieurs, cet article est donc fait pour vous si vous êtes en galère d’idées cadeaux. Une rose éternelle, un bijou Swarovski, un mug ou un cadre personnalisé, ou encore une box de bien-être, nous avons fait le tour de tous les produits proposés sur des boutiques en ligne à l’instar d’Amazon et d’Etsy. L’occasion de vous proposer 50 idées de cadeaux de Saint-Valentin pour une femme. Il y en aura pour tous les goûts et on préfère vous prévenir, le plus dur sera de faire un choix. Démarrons sans plus attendre notre sélection de 50 idées de cadeaux à offrir à une femme pour la Saint-Valentin.

4 idées de bijoux pour la Saint-Valentin

Pour faire plaisir à sa compagne en cette date de Saint-Valentin, pourquoi ne pas partir sur un bijou. Collier, boucles d’oreilles ou encore bracelet, le choix est large. Pour cette sélection 100% bijoux, nous vous avons sélectionné des idées trouvées sur la boutique en ligne d’Amazon.

- 1 : Un collier Coeur arbre de vie au prix de 31,99 euros

- 2 : Des boucles d’oreilles Swarovski au prix de 49 euros







- Idée 3 : Un bracelet Swarovski au prix de 59 euros

- Idée 4 : Des boucles d’oreilles en forme d’étoiles au prix de 25,99 euros

4 idées florales avec une rose pour la Saint-Valentin

S’il existe bien une fleur qui symbolise la Saint-Valentin, c’est bien la rose. Rien de mieux que d’offrir une belle rose rouge, ou un beau bouquet, à sa bien-aimée. Si vous souhaitez changer un peu des traditionnels bouquets 100% nature de fleurs en provenance de votre fleuriste, pourquoi ne pas miser sur une rose éternelle. Un cadeau original et unique que votre compagne pourra garder à vie. Pour vous aider, découvrez nos idées à shopper sur Amazon et d’autres boutiques en ligne.

- Idée 5 : Une rose éternelle avec un bijou au prix de 29,99 euros

- Idée 6 : Trois roses éternelles inspirées de La Belle et la Bête au prix de 44,99 euros

- Idée 7 : Une boîte de 12 roses éternelles au prix de 59,99 euros







- Idée 8 : Un ours en rose Saint-Valentin au prix de 49,90 euros

6 idées de cartes de Saint-Valentin

On les pensait disparues, mais elles semblent revenir sur le devant de la scène. Pour la Saint-Valentin, on adore accompagner notre cadeau d’une belle carte où l’on peut écrire un beau message d'amour. En plus des cartes traditionnelles, il existe des cartes Pop Up. Plus originale, la carte Pop Up de Saint-Valentin peut-être personnalisée selon les goûts et les envies de chacun. Si certains modèles sont déjà prédéfinis sur Amazon, d’autres peuvent être totalement personnalisés. Pour cela, il faut se rendre sur la boutique en ligne de créateurs Etsy et faire le bon choix. Pour vous aider dans ce choix cornélien, nous avons sélectionné différents modèles en provenance d’Amazon et d’Etsy.





- Idée 9 : Une carte de Saint-Valentin Pop Up fleurs au prix de 8,99 euros







- Idée 10 : Une carte de Saint-Valentin Pop Up coeur au prix de 12,99 euros







- Idée 11 : Une carte de Saint-Valentin Pop Up arrosoir et fleurs au prix de 10,99 euros







- Idée 12 : Une carte de Saint-Valentin Pop up avec un koala au prix de 6,72 euros

- Idée 13 : Une carte de Saint-Valentin Pop up coeur au prix de 6 euros<







Idée 14 : Une carte de Saint-Valentin Pop up avec un coeur personnalisé au prix de 24,07 euros







10 idées de box de la marque Wonderbox ou Smartbox pour la Saint-Valentin

Offrir une box à un anniversaire ou à Noël, oui mais pourquoi offrir une autre box à la Saint-Valentin ? Depuis quelques années, les box Smartbox et Wonderbox ont réussi à s’imposer parmi les idées de cadeaux. Pour votre femme, pourquoi ne pas lui offrir une Wonderbox bien-être pour profiter d’un bon massage et de soins de son choix ou bien lui faire la surprise d’une box qui vous offre un week-end en amoureux pour profiter à deux. Nous vous proposons une sélection de 10 idées de box qui plairont à votre couple. Le plus dur sera de ne faire qu’un seul choix !

Idée 15 : Une box Pause et bien-être en duo de la marque Smartbox au prix de 49,90 euros<



- Idée 16 : Une box Escapade délicieuse de la marque Smartbox au prix 119,90 euros







Idée 17 : Une box Séjour insolite en duo de la marque Smartbox au prix de 69,90 euros<







- Idée 18 : Une box Week-end en amoureux de la marque Wonderbox au prix de 59,90 euros<







- Idée 19 : Une box 100% massage et moments relaxants de la marque Wonderbox au prix de 74,90 euros







- Idée 20 : Une box Week-end gourmand en amoureux de la marque Smartbox au prix de 89,90 euros







- Idée 21 : Une box Moments en duo de la marque Wonderbox au prix de 29,90 euros







- Idée 22 : Une box Loisirs en duo de la marque Wonderbox au prix de 49,90 euros







- Idée 23 : Une box Tables romantiques avec vin, champagne ou apéritif de la marque Wonderbox au prix de 74,90 euros







- Idée 24 : Une box Bulle de bien-être de la marque Wonderbox au prix de 39,90 euros

6 idées de jeux de société pour la Saint-Valentin

Pour pimenter un peu votre vie de couple, et votre soirée de Saint-Valentin, misez sur les jeux de société de couple principalement à base de questions et réponses. Si l’idée vous plaît, découvrez notre sélection de jeux de société à shopper sans attendre sur Amazon.



- Idée 25 : Le jeu Conversations en couple au prix de 19,99 euros







- Idée 26 : Le jeu Carta Sutra au prix de 19,99 euros



- Idée 27 : Le jeu Osmooz couple au prix de 17,99 euros

- Idée 28 : Le jeu Dimoi au prix de 17,90 euros



- Idée 29 : Le jeu Jokubo Ranqar au prix de 17,90 euros



- Idée 30 : Le coffret cadeau avec 25 surprises et défis au prix de 36,90 euros

8 idées de cadeaux gourmands pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin rime souvent avec la gourmandise. Et quoi de mieux que des chocolats pour faire plaisir à sa femme. Pensez donc à lui offrir ses chocolats préférés ou à lui faire la surprise avec des coffrets de chocolats personnalisés. Autre option possible : un coffret de thé. À vous de choisir parmi cette sélection de produits à shopper sur Amazon.



- Idée 31 : Un panier cadeau de chocolats Kinder au prix de 38,95 euros



- Idée 32 : Une barre géante Milka personnalisée au prix de 29,95 euros



- Idée 33 : Un coffret cadeau chocolat et Teddy Bear au prix de 19,99 euros



- Idée 34 : Un coffret d’assortiment de 24 thés Vahdam au prix de 64,99 euros







- Idée 35 : Des chocolats personnalisés avec un message au prix de 14,90 euros



- Idée 36 : Une rose amour en chocolat au prix de 28 euros





- Idée 37 : Un coffret Saint-Valentin au prix de 23 euros





- Idée 38 : Un coeur en chocolat au prix de 8,50 euros

5 idées de cadeaux photo pour la Saint-Valentin

Nouvelle idée cadeau, nouveau format. Cette fois-ci, nous vous proposons une sélection de cadeaux photo. Illustration, cadre, affiche, on a fait le tour de toutes les idées cadeaux qui peuvent être personnalisées. Et pour cela, direction la boutique en ligne de créateurs Etsy. Vous allez voir que le choix des produits est plus que varié et que vous allez forcément trouver votre bonheur.



- Idée 39 : Une affiche personnalisée couple et ville au prix de 15 euros



- Idée 40 : Un cadre personnalisé avec une date symbolique au prix 11,90 euros



- Idée 41 : Une veilleuse photo personnalisée au prix de 14,61 euros





- Idée 42 : Une illustration personnalisée au prix de 15 euros





- Idée 43 : Une affiche portrait de couple personnalisée au prix de 35 euros

7 idées de cadeaux originaux pour la Saint-Valentin

Enfin, si vous êtes en quête d’un cadeau original, vous devriez trouver votre bonheur dans cette dernière sélection. Mug, coffret ou encore plaid, tout est personnalisé selon les envies et le message que vous voulez envoyer à votre femme. Tous ces produits sont disponibles sur Amazon et sur Etsy.



- Idée 44 : Un plaid personnalisé au prix de 29,99 euros





- Idée 45 : Une bouteille en verre avec 100 messages au prix de 11,89 euros





- Idée 46 : 6 paires de chaussettes avec des coeurs au prix de 19,99 euros





- Idée 47 : Un coffret de 4 bougies parfumées au prix de 19,99 euros<





- Idée 48 : Un mug personnalisé avec une date symbolique au prix de 14,90 euros





- Idée 49 : Un mug Je t’aime p’tit cul bisous au prix de 17,99 euros





- Idée 50 : Un mug illustration personnalisé au prix de 15,10 euros