25 meilleures phrases d'amour pour votre moitié

Il n'y a rien de plus beau qu'une belle phrase d'amour... L'amour est un sentiment très intense et il est parfois difficile de dire ce que l'on ressent. Pour vous aider à déclarer votre flamme à votre moitié.

La Saint-Valentin approche et vous souhaitez déclarer votre amour… Les citations, proverbes pour dire je t'aime, est une belle preuve d'amour. Il existe de nombreuses citations d’amour venant d'un roman, d'un poème qui décrivent à perfection les sentiments. De quoi vous inspirer pour écrire une belle phrase d'amour à celle ou celui que vous aimez.

Écrire je t'aime avec passion

Trouver les bons mots pour exprimer ce que l'on ressent n'est pas toujours facile. On a généralement envie de dire des mots touchants mais parfois l'inspiration n'est pas au rendez-vous. "Tu me manques quand je ne suis pas avec toi" ou encore "Je t'aime pour ce que tu es", "Je t'aime chaque jour plus que le précédent". Nombreuses sont les proverbes pour écrire de belles phrases d’amour. Notre top 25 des meilleures phrases d’amour pour ne pas manquer d’inspiration. Heureusement que les écrivains sont là pour nous aider au moment d'exprimer un sentiment, l'amour, la tristesse, le bonheur, la joie... Bref, les sentiments que l'on ressent quand on est amoureux. Que vous soyez en plein préparatif pour la Saint-Valentin, un mariage, une amitié qui se transforme en amour… Il vous faut une phrase d’amour touchante pour votre amoureux ou amoureuse.

Si vous êtes timide, vous n'êtes pas obligé de le dire en face, vous pouvez également décorer votre flamme par message. Difficile de dire pour la première fois je t’aime en regardant la personne concernée dans les yeux.

Chaque citation et proverbe d’amour exprime les opinions de son auteur et n'engage que lui-même.

25 citations d’amour pour dire je t’aime





Citation d’amour n°1. L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Oscar Wilde

Citation d'amour pour partager vos sentiments. Crédit : D.R

Citation d’amour n°2. Mon cœur s'envole vers toi - Et tout seul tendrement je revois - Le temps si court - De ton dernier séjour - Où tous deux nous vivions notre amour… Charles Trenet

Une citation, une phrase pour dire je t'aime pour la première fois. Crédit : D.R

Citation d’amour n°3. L'amour est un feu qui s'éteint s'il ne s'augmente. Stendhal

Une phrase simple pour parler d'amour. Crédit : D.R

Citation d’amour n°4. "L’amour est fait de hasard et de chance. A une bretelle de la vie, il est là, offrande sur le chemin.S’il est sincère, il se bonifie avec le temps. Et s’il ne dure pas, c’est que l’on s’est trompé de mode d’emploi." Yasmina Khadra

Proverbe long qui parle d'amour, idéal pour la Saint-Valentin. Crédit : D.R

Citation d’amour n°5. "Je t’aime dans le temps. Je t’aimerai jusqu’au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors, je t’aurai aimée. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé." Jean d’Ormesson

Citation d'amour pour un mariage. Crédit : D.R

Citation d’amour n°6. L'amour est toujours dévoué, toujours héroïque, toujours capable de grandes choses, prêt à donner sa vie en échange d'un sourire, et je me porte garant pour l'amour. Alphonse Daudet

Citation d'Alphonse Daudet sur l'amour. Crédit : D.R

Citation d’amour n°7. L'amour c'est accepter de vivre le pire, pour espérer accéder au bonheur. Gerard Monnac

Citation courte sur l'amour et le bonheur. Crédit : D.R

Citation d’amour n°8. "Aimer, c’est vivre ; aimer, c’est voir ; aimer, c’est être." Victor Hugo

Citation d'un roman de Victor Hugo sur l'amour. Crédit : D.R

Citation d’amour n°9. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. Le souvenir, c'est la présence invisible. Martin Luther King

Phrase d'amour pour déclarer sa flamme. Crédit : D.R

Citation d’amour n°10. “On s'attache souvent moins à la femme qui touche le plus qu'à celle qu'on croit le plus facilement toucher.” “La beauté touche les sens et le beau touche l'âme.” “Nombreux sont opiniâtres en ce qui touche la voie une fois prise, peu en ce qui touche le but.” Claude Crébillon

Citation d'amour touchante à dire à la personne qu'on aime. Crédit : Istock

Citation d’amour n°11. "Je t’aime parce que tout l’univers a conspiré à me faire arriver jusqu’à toi". L’Alchimiste Paulo Coelho

Dire je t'aime simplement avec des mots. Crédit : D.R

Citation d’amour n°12. "Le bonheur existe. Il est dans l'amour." Michel Morgan

Citation courte d'amour. Crédit : D.R

Citation d’amour n°13. "Je ne sais où va mon chemin mais je marche mieux quand ma main serre la tienne." Alfred de Musset

Citation d'amour d'Alfred de Musset. Crédit : D.R

Citation d’amour n°14. "Aimer, c’est savoir dire je t’aime sans parler." Victor Hugo

Proverbe de Victor Hugo pour dire je t'aime à sa moitié. Crédit : D.R

Citation d’amour n°15. "Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir, et des raisons de rester." Dalaï Lama

Citation du Dalaï Lama pour parler de bonheur et d'amour. Crédit : D.R

Citation d’amour n°16. “Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits: tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu.” François de La Rochefoucauld

Une phrase, quelques mots pour partager ses sentiments. Crédit : D.R

Citation d’amour n°17. “Notre amour est comme le vent je ne peux pas le voir mais je peux le sentir” (Landen Carter à Jaimie Sullivan) Le temps d’un automne

Une citation d'amour du film "le temps d'un automne". Crédit : D.R

Citation d’amour n°18. “L’amour le plus beau est celui qui éveille l’esprit et qui nous pousse à accomplir de plus grandes choses, celui qui attise le feu dans notre coeur et amène la paix de notre âme. Et c’est ce que tu m’as donné. C’est ce que j’espère te donner pour toujours.” – The Notebook

Citation du film romantique "The Notebook". Crédit : D.R

Citation d’amour n°19. “Le coeur d’une femme est un océan de secrets. Mais tu sais maintenant qu’il y avait un homme nommé Jack Dawson et qu’il m’a sauvé… de toutes les façons possibles. Je n’ai même pas une photo de lui. Il n’existe maintenant que dans ma mémoire.” (Rose)- Titanic

Citation du film Titanic, une ligne de Rose. Crédit : D.R

Citation d’amour n°20. "Je t’aime comme l’on aime certaines choses obscures, de façon secrète, entre l’ombre et l’âme." Pablo Neruda

Citation d'amour de l'écrivain Pablo Neruda. Crédit : D.R

Citation d’amour n°21. "On peut donner bien des choses à ce que l’on aime. Des paroles, un repos, du plaisir. Tu m’as donné le plus précieux de tout : le manque. Il m'était impossible de me passer de toi, même quand je te voyais tu me manquais encore." Christian Bobin

Citation d'amour de Christian Bobin. Crédit : D.R

Citation d’amour n°22. "Si seulement les gens qu’on aime pouvaient se voir de la façon dont on les voit." Grey’s Anatomy

Citation de Grey's Anatomy. Crédit : D.R

Citation d’amour n°23. “Ce qui fait qu'on va si loin dans l'amour, c'est que l'on ne songe pas que l'on aura besoin d'autre chose que ce que l'on aime” L'impérieux amour - Pascal

Phrase d'amour pour dire je t'aime avec une citation. Crédit : D.R

Citation d’amour n°24. “L'amour est beau dans les livres, sur des images, au cinéma. L'amour, le vrai, celui qui compte, c'est celui de la vie quotidienne celui-là, on n'en parle jamais parce qu'il n'est pas facile à représenter ” - L'amour fou - Tahar Ben Jelloun

Proverbe d'amour de Tahar Ben Jelloun. Crédit : D.R

Citation d’amour n°25. "Un grand amour rend léger tous les maux qui nous semblent trop lourds à porter seul" George Sand

Citation d'amour de George Sand. Crédit : D.R