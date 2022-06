Top 15 des séries coréennes à voir sur Netflix

Voici notre sélection des meilleures séries coréennes à voir sur Netflix. Ce haut lieu de création visuelle n’arrête pas de surprendre ses fans.

1. La série Squid Game

Scène emblématique de la série Squid Game. Crédit : Netflix

Squid Game est une production sud-coréenne. Elle connaît un énorme succès depuis sa sortie officielle sur Netflix. Malgré le fait qu’elle soit interdite aux moins de 16 ans, cette série du genre thriller hyper violent a été vue par plus de 11 millions de foyers abonnés à cette plateforme de streaming. Chaque saison de la série coréenne Squid Game comporte environ 9 épisodes. Elle raconte l’histoire d’un groupe de 456 personnes endettées ayant perdu tout espoir. Ce groupe est entraîné dans un jeu de survie sanglant. Afin de remporter la victoire, le joueur doit gagner une série de six parties. Il repartira alors avec 45,6 milliards de wons coréens, soit environ 39 millions de dollars.

2. La série Prison Playbook

Affiche de la série Prison Playbook. Crédit : Netflix

Si vous aimez les séries du genre comédie et drame, vous adorerez regarder Pris on Playbook. Dès l’annonce de sa sortie l’année 2017, ce K-drama a tout de suite intrigué les téléspectateurs. Des millions de personnes partout dans le monde l’ont vu sur Netflix. Ce drama comporte 16 épisodes. Chaque épisode dure environ 1h30. Il raconte l’histoire d’une star du baseball qui voit soudainement sa vie basculer. Accusé d'un crime, il se retrouve dans un centre pénitencier. Les scènes vous feront découvrir lequotidien des détenus ainsi que le fonctionnement des lieux. Outre les prisonniers, d’autres personnages comme le personnel du centre pénitencier et les visiteurs apparaissent dans la série, la rendant encore plus intéressante.

3. La série « The Empress Ki »

Affiche de la série coréenne "The Empress Ki". Crédit : Netflix

« The Empress Ki » figure aussi parmi les séries à voir absolument sur Netflix. Elle est sortie le 28 octobre 2013 et compte 51 épisodes. Ce drama mêle tous les genres : romance, thriller, drame, action… Il est inspiré d’une histoire vraie. Une femme de Goryeo, en Corée, essaie de retrouver son père avec, comme seul indice, une bague. Cette dernière lui a été offerte par sa mère à la suite d’une traque meurtrière. Le principal objectif de cette jeune femme est de devenir l’impératrice de la dynastie chinoise des Yuan. Son combat n’est pas gagné et vous serez amené à découvrir son parcours à travers un scénario original.

4. Kingdom, une série coréenne de zombies

Kingdom, une série coréenne de zombies. Crédit : Netflix

Les 2 saisons du drama Kingdom plairont aux amateurs de séries du genre horreur et thriller. Il rassemble des acteurs coréens célèbres comme Ju Ji‑hoon, Bae Doo‑na, Kim Seong‑gyo et Hye‑jun Kim. La date de sortie officielle du premier épisode est le 25 janvier 2019. Vous pouvez parfaitement visualiser cette série en streaming sur Netflix. Kingdom présente l’histoire d’un royaume touché par une mystérieuse maladie pendant la Période Joseon. À la disparition de son souverain, d’étranges rumeurs circulent. Afin de sauver son peuple, le prince héritier devra faire face à de nouveaux ennemis et mener une bataille acharnée. Grâce à son scénario unique, les critiques ont attribué une excellente note à ce drama.

5. Le Jardin Céleste (Heaven's Garden)

Scène de la série "Le jardin céleste". Crédit : Netflix

Envie d’une série à l’eau de rose à regarder tranquillement dans votre canapé pendant le week-end ? Le Jardin Céleste fait partie des meilleures séries du genre dramatique produites en Corée. Ce drama compte une trentaine d’épisodes avec un excellent scénario. Il a été visualisé par de nombreux téléspectateurs partout dans le monde via la plateforme Netflix. Voici le résumé : « Lorsque son époux se retrouve dans un centre pénitencier, une jeune femme est obligée de déménager chez son père avec ses enfants. Ayant rompu tout lien avec cet homme depuis de nombreuses années, les retrouvailles se révèlent compliquées et les personnages doivent essayer de sauver leur relation… ».

6. La série « Reply 1988 »

Affiche du film "Replay 1988" Crédit : Netflix

Reply 1988 est certainement l’une des meilleures séries coréennes de tous les temps. Et pourtant, elle ne compte qu’une seule saison de 20 épisodes. Ce drama met en scène la vie de 5 adolescents qui se connaissent depuis leur tendre enfance. Maintenant devenus des lycéens, ils rencontrent leur premier amour, deviennent plus responsables et entrent progressivement dans la vie d’adulte. Le quotidien de ces jeunes et leur histoire ne risquent pas de vous ennuyer. Entre passion, amitié et fous rires, les acteurs de cette série vous feront passer de bons moments devant votre écran.

7. Arthdal Chronicles

Affiche du drama coréen historique "Arthdal Chronicles" Crédit : Netflix

Si vous aimez les films de légende, vous apprécierez cette série. Depuis sa sortie l’année 2019, elle n’enchaîne que les succès. Des millions de personnes ont vu et revu cette série coréenne sur Netflix. L’histoire se déroule dans un pays mythique appelé Arth. Alors que le monde est en proie aux guerres tribales, des alliances se forment. Une nouvelle société est sur le point de se créer pendant que les habitants se disputent le pouvoir dans la petite ville d’Arthadal. Les acteurs dans cette série (Jang Dong-gun, Ji-won Kim, Ok-Bin Kim…) vous réservent des scènes incroyables et pleines de rebondissements.

8. Vincenzo

Acteur principal de la série coréenne "Vincenzo" Crédit : Netflix

En huitième place de notre classement des meilleures séries coréennes à voir sur Netflix, vous retrouvez « Vincenzo ». Les critiques et les fans de drama lui ont attribué une excellente note. Ce K-drama est joué par plusieurs acteurs très connus en Corée comme Song Joong-ki, Jeon Yeo-Bin et Ok Taec-Yeon. Il raconte la vie de Park Joo-hyung lors d’un séjour dans sa ville natale, au sud de la Corée. Afin de rendre justice à sa manière, cet avocat mafieux s’attaque à un puissant conglomérat pharmaceutique. Son parcours mêle action, drame et romance. Si vous aimez le suspens, vous adorerez regarder cette série.

9. Le drama coréen : « Live »

Affiche de la comédie policière coréenne "Live". Crédit : Netflix

« Live » est aussi disponible sur Netflix. Cette série est sortie en 2019 et compte 12 épisodes. Si vous aimez les scénarios dramatiques, n’hésitez pas à regarder ce drama. Il met en scène le quotidien de plusieurs officiers de Hongil. Chaque policier a son histoire, ce qui rend la série encore plus intéressante. Au fil des épisodes de « Live », vous prendrez conscience que le maintien de l’ordre est l’un des métiers les plus difficiles et les plus stressants au monde. La réalité n’est pas non plus celle que vous croyez.

10. Deserter Pursuit

Les deux acteurs principaux de la série "Deserter Poursuit" Crédit : Netflix

Les deux saisons de « Deserter Pursuit » ont été un succès. Les millions d’abonnés de Netflix l’ont adoré. Les critiques ont aussi donné des avis positifs à son sujet. Ce K-drama met en scène des histoires captivantes et pleines de suspens. Les acteurs ont joué leur rôle à la perfection. « Deserter Pursuit » présente le parcours d’un jeune soldat dont la mission est de capturer des déserteurs. Lorsqu’il découvre les horreurs endurées par les enrôlés pendant leur service, il décide de réagir. Cependant, la bataille contre le caporal excentrique qui dirige son régiment n’est pas gagnée. Il lui faudra user de son intelligence ainsi que de sa créativité.

11. La série « Misaeng »

Misaeng, un drama coréen. Crédit : Netflix

Le monde du travail n’est pas toujours simple. Chaque salarié peut connaître des hauts et des bas au cours de sa carrière. C’est justement ce que raconte cette série coréenne. Elle met en scène le quotidien d’un jeune stagiaire dans le domaine de l'import-export dans la société One International. Passionné par le jeu de Go et n’ayant que le bac comme diplôme, il se retrouve vite confronté à la dure réalité de l’entreprise. Comédie, drame, vie sociale… tout a été pensé pour rendre la visualisation de cette série agréable. Vous pouvez la regarder en streaming sur la plateforme de Netflix.

12. La série « Signal »

Les deux acteurs principaux de la série coréenne "Signal". Crédit : Netflix

Cette série de 16 épisodes figure également parmi les meilleures. Elle est sortie en 2016. Ce drama est désormais disponible en version française sur Netflix. Si vous aimez les films policiers et les histoires compliquées, vous allez certainement l’apprécier. Pour résumer, il s’agit du quotidien de plusieurs policiers qui s’intéressent à une affaire de disparitions qui connaît des rebondissements à des périodes différentes : en 1989, en 2000 et en 2015. Afin d’élucider leur enquête, ils communiquent à l’aide de talkie-walkie. Malgré le temps qui leur joue des tours, les protagonistes essaient à tout prix de combattre le crime et de rendre justice aux victimes.

13. It's Okay to Not Be Okay

Scène emblématique du drama coréen "It's Okay to Not Be Okay" Crédit : Netflix

Si vous aimez les séries romantiques, « It's Okay to Not Be Okay » devrait vous plaire. Cette série a été diffusée pour la première fois le 20 juin 2020. Il s’agit d’un drama que vous pourrez terminer en un week-end si vous aimez passer votre temps libre blotti dans votre canapé. Dans cette série, vous découvrirez l’histoire d’un employé d’un hôpital psychiatrique et d’une jeune femme à succès, auteure de livres pour enfants. Après une enfance difficile, cette dernière devient complètement asociale. Ensemble, ils créeront un lien solide et vivront une histoire riche en émotion.

14. La série « Navillera »

Affiche du drama Navillera Crédit : Netflix

Aimez-vous la danse et les histoires pleines d’émotion ? Cette série devrait vous plaire. Elle est sortie en 2021. Vous pouvez la visionner autant que vous le souhaitez sur Netflix. Dans « Navillera », un septuagénaire et un jeune homme de 23 ans vous feront découvrir leur passion. Tous deux rêvent de devenir des danseurs de ballet professionnels. Afin d’atteindre leur objectif, ils n’hésitent pas à utiliser tous les moyens. Leur quotidien est rythmé par les entraînements, les recherches d’opportunité... Ils deviennent de bons amis et réalisent un bout de chemin ensemble. Parviendront-ils à leurs fins ? N’hésitez pas à suivre leur histoire.

15. Hospital Playlist

Les acteurs principaux de la série "Hospital Playlist". Crédit : Netflix

« Hospital Playlist » figure aussi parmi les meilleures séries coréennes de tous les temps. Ce drama disponible en streaming sur Netflix compte 24 épisodes plus passionnants les uns que les autres. Vous découvrirez le quotidien et l’histoire de plusieurs médecins travaillant dans un hôpital. Pour eux, chaque journée est unique. En effet, ils assistent tous les jours à une naissance et à un décès.