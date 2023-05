Beetlejuice 2 dévoile sa date de sortie avec Jenna Ortega, Winona Ryder et Michael Keaton

Les fans du premier volet la réclamaient depuis longtemps, les acteurs aussi. La suite du film emblématique de 1988 va enfin voir le jour.

Crédit : Warner Bros.

Cela faisait plusieurs années qu’une suite à Beetlejuice était évoquée. En 2015, l’actrice Winona Ryder, figure désormais incontournable de Stranger Things, confirmait auprès du HuffPost Live et sur le plateau du late show de Seth Meyers que Beetlejuice 2 allait « arriver ».

Mais un an plus tard, Tim Burton, son réalisateur, indiquait à Collider qu’une suite était prématurée, bien que revisiter Beetlejuice était une idée qui l’intéressait. C’est « quelque chose que j'aimerais vraiment faire dans les bonnes circonstances », précisait le réalisateur.

Sept ans plus tard, le projet semble plus que jamais sur les bons rails.

Le retour de Winona Ryder et Michael Keaton

Crédit : Netflix

Le site Variety annonce même la date de sortie de Beetlejuice 2. Ce sera le 6 septembre 2024 aux États-Unis. Pour la France, il faudra sûrement patienter quelques jours de plus pour pouvoir découvrir la nouvelle aventure de l'excentrique Beetlejuice.

En effet, comme le précise encore le média américain, Michael Keaton devrait reprendre son rôle de fantôme/exorciste, tandis que Winona Ryder devrait faire son retour dans la peau de Lydia Deetz.

Enfin, et comme beaucoup de rumeurs le laissaient entendre, la nouvelle coqueluche de Tim Burton, Jenna Ortega, star de la série Mercredi, rejoint le cast et interprètera la fille de Lydia. Aucun détail sur l’histoire n’a été dévoilé, et le tournage doit commencer le 10 mai, à Londres.