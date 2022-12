Chronologie Marvel : le guide complet pour voir les films dans l'ordre

Les films Marvel sont sortis dans un ordre chronologique qui n’est pas toujours facile à comprendre. Voici l’ordre dans lequel il faudrait les regarder.

1. Captain America, The first avenger (2011)

Scène du film culte Captain america, the first avenger. Crédit : Marvel

Captain America, the first avenger n’est pas le premier film de l’univers MCU, mais l’histoire se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Ce film raconte la création de Captain America alias Steve Rogers. L’histoire se déroule ainsi bien avant l’apparition d’Iron Man, Robert Downey Jr.

2. Captain Marvel, film sorti en 2019

Affiche du film Captain Marvel 2. Crédit : Marvel

Captain Marvel est sorti en 2019. Cependant, ce film est à regarder juste après Captain America, the first avenger. L’histoire se déroule durant l’année 1995. Elle présente l’arrivée de Carol Danvers, jouée par Brie Larson, sur terre.

3. Iron Man, sorti en 2008

Affiche de Iron Man avec Robert Downey Jr. en personnage principal. Crédit : Marvel

Les aventures d’Iron Man I se déroulent en 2010. Ce long métrage de Marvel raconte la création de la toute première armure d’acier de Tony Stark, alias Iron Man.

4. Iron Man 2, sorti au cinéma en 2010

Iron Man 2, un film de 2010. Crédit : Marvel

Les films Iron Man présentent une certaine logique dans leur sortie. Il s’agit des rares à le faire dans l’univers du MCU. En effet, cette suite se regarde après le premier volet. Une autre armure fait son apparition lorsque Tony Stark refuse de livrer son secret. La veuve noire, Scarlett Johansson, et War Machine sont aussi présentés dans ce film.

5. L’Incroyable Hulk (2008), un des films de héros les plus appréciés

L'incroyable Hulk, un film emblématique. Crédit : Marvel

D’après Marvel Studios, les histoires de l’Incroyable Hulk, de Thor et d’Iron Man se déroulent à peu près au même moment. Essayant de trouver un remède à ses maux, Bruce Banner mute finalement pour devenir Hulk.

6. Thor, sorti en 2011

Affiche officielle du film Thor. Crédit : Marvel

Loki et ses ruses finissent par avoir raison de Thor, Chris Hemsworth, qui est alors banni d’Asgard par son père Odin. Sur terre, le dieu du tonnerre est obligé de faire ses preuves pour retrouver ses pouvoirs.

7. Avengers (2012), le premier d'une série de films très attendus

Avengers, un film culte sortie en 2012. Crédit : Marvel

Un an après la sortie du film Thor, le premier Avengers est diffusé en salle. Les héros Thor, Captain America, Black Widow, Iron Man, Hulk et Hawkeye sont réunis pour affronter Loki et une horde d’extraterrestres à New York.

8. Iron Man 3 (2013)

Affiche du film d'Iron Man 3. Crédit : Marvel

Iron Man 3 raconte la vie du superhéros six mois après l’affrontement avec Loki, à New York. Traumatisé, il se met à créer un bataillon d’armures Iron Man pour être prêt en cas de nouvelles attaques de grande envergure.

9. Thor : Le Monde des ténèbres (2013)

Scène du film Thor, le monde des ténèbres. Crédit : Marvel

Thor, le monde des ténèbres, est à regarder après Iron Man 3. Des elfes noirs décident de s’attaquer à la terre pour trouver l’Ether, une des pierres d’infinité. Thor, revenu à Asgard après la bataille de New York, décide de repartir pour protéger les habitants de la planète bleue.

10. Captain America : Le Soldat de l’hiver (2014)

Captain America, le soldat de l'hiver. Crédit : Marvel

Après la bataille de New York, Captain America se met à travailler pour le SHIELD. Il retrouve aussi son meilleur ami qui est devenu le soldat de l’hiver. Le soldat de l'hiver apparaît pour la première fois dans ce film tout comme Falcon, interprété par Anthony Mackie.

11. Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Affiche du film les Gardiens de la Galaxie. Crédit : Marvel

Dans ce film, Chris Pratt revêt le costume de Peter Quill. Il découvre par hasard une des pierres d’infinité. Suite à cette découverte, il se retrouve obligé de protéger la pierre et l’univers avec une équipe peu conventionnelle.

12. Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 (2017)

Volume 2 des Gardiens de la Galaxie. Crédit : Marvel

Le volume 2 des Gardiens de la galaxie présente une histoire qui se déroule juste après celle du premier titre. Peter Quill découvre les mystères de sa naissance. En même temps, il prend connaissance d’une nouvelle menace pour l’univers.

13. Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Avengers, l'ère d'Ultron, un film de 2015. Crédit : Marvel

Bruce Banner et Tony Stark ont commis une erreur en créant l’IA connue sous le nom d’Ultron. Les Avengers se réunissent pour l’affronter avec l’aide de Vision, de Quicksilver et de la sorcière écarlate.

14. Ant-Man (2015)

Ant, Man, un film de 2015. Crédit : Marvel

Ce film raconte le début des aventures de Ant-Man, alias Scott Lang. Le Dr Hank Pym a créé un costume permettant à une personne de rétrécir et d’être plus forte en même temps. Scott Lang, voleur et père d’une fille issue d’un mariage raté, devient son porteur.

15. Captain America : Civil War (2016)

Captain America, Civil War un film de 2016. Crédit : Marvel

Captain America: civil war est l’un des films les plus appréciés du MCU. Tous les Avengers sont présents ainsi que d’autres héros très attendus. Le long métrage présente Spiderman joué par Tom Holland, et Black Panther interprété par Chadwick Boseman.

16. Black Widow (2021)

Affiche du film Black Widow. Crédit : Marvel

Black Widow est un film sorti en 2021. Pourtant, l’histoire racontée remonte avant celle de Black Panther I.Natacha Romanof, alias Black Widow, doit affronter un ennemi lié à son passé alors qu’elle est toujours recherchée comme fugitive.

17. Black Panther (2018)

Black Panther, une scène du film. Crédit : Marvel

T’Challa revient au Wakanda après les combats de Civil War. Il va reprendre le trône d’un royaume africain dont la technologie est très avancée. Dans sa quête, il devra affronter de nombreux obstacles qui remettront en question ses capacités à être un leader et Black Panther en même temps.

18. Spider-Man : Homecoming (2017)

Scène du film Spider-Man Homecing. Crédit : Netflix

En 2017, Spiderman de Tom Holland a droit à son premier film suite à son apparition dans Avengers. Peter Parker s’habitue petit à petit à son nouveau statut de héros. Encadré par Tony Stark, Iron Man, il découvre un nouvel ennemi, le Vautour.

19. Doctor Strange (2016)

Affiche du film Doctor Strange de 2016. Crédit : Marvel

Dans ce film, Benedict Cumberbatch endosse le rôle d’un chirurgien talentueux, mais qui énerve tout le monde. Le personnage est tout simplement insupportable jusqu’au jour où il perd l’usage de ses mains. Il se replie sur lui-même, puis tente de trouver une solution à l’aide d’une ancienne magie.

20. Thor Ragnarok (2017)

Affiche de Thor Ragnarok. Crédit : Marvel

Il s’agit du troisième film en solo de Thor. À la suite de la perte de son père et de la destruction de son marteau, le dieu du tonnerre se retrouve propulsé dans l’espace. Il se bat avec Hulk et rencontre Valkyrie. Ensemble et avec Loki, ils vont affronter Hella, la sœur disparue de Thor.

21. Ant-Man et la guêpe (2018)

Affiche du film Ant-Man et la Guêpe sortie en 2018. Crédit : Marvel

Ant-Man revient avec ce volet, mais pas seul. La guêpe fait son apparition dans l’univers du MCU. Ant-Man va l’aider à sauver sa mère qui est la femme du docteur Hank Pym coincée dans le royaume quantique.

22. Avengers : Infinity War (2018)

Scène du film Infinity War. Crédit : Marvel

Les Avengers font face à une nouvelle menace encore plus importante: Thanos. Ce dernier décide de retrouver toutes les pierres d’infinité et de supprimer la moitié de l’univers. Les Avengers devront se dresser contre lui pour l’empêcher de trouver toutes les pierres et de réécrire la réalité.

23. Avengers : Endgame (2019)

Affiche du film Avengers, Endgame. Crédit : Marvel

Cet opus de Avengers est la suite directe de Avengers Infinity War. Thanos a réussi à réunir les six Pierres d’infinité et a fait disparaître la moitié de la population de l’univers. Ce n’est que 5 ans après que les Avengers trouvent une solution grâce à Scott Lang qui a pu s’échapper de la dimension subatomique.

24. Loki, série d’une saison – 2021

Acteur principal du fillm Loki Crédit : Marvel

Il existe de nombreuses séries de Marvel Studios qui doivent être vues, mais l’une des plus importantes est Loki. Il y est indiqué que tous les événements dans le MCU ont été prédestinés par la TVA, alias Kang. Après cette série, tous les films se déroulent sans la volonté de la TVA qui a disparu.

25. What If… ? Une série animée Marvel sortie en 2021

What If, une série d'animation sur Disney+. Crédit : Marvel

What If… ? est une série télévisée proposée par Disney+. Elle est la première du genre dans l’univers MCU. Chaque épisode répond à des questions comme « Et si le capitaine Carter était le premier Avengers ? » et bien d’autres.

26. WandaVision saison à 9 épisodes – 2021

Wanda vision, scène de l'épisode 9. Crédit : Marvel

La série WandaVision est à voir absolument, surtout avant de regarder Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C’est la Sorcière rouge qui va devenir la méchante de ce film et la raison est en partie expliquée dans cette série.

27. Falcon et le Soldat de l'hiver série TV – 2021

Après Avengers Endgame, Falcon et le soldat de l’hiver font équipe. Cette série introduit aussi un nouveau Captain America. Cependant, Falcon, poussé par le soldat de l'hiver, va reprendre le flambeau et devenir un vrai symbole de l’Amérique.

28. Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Shang Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire d’un jeune homme qui a fui sa famille, mais qui va devoir affronter le Mandarin. L’histoire est située aux alentours de 2024, bien avant Spiderman Far from home, d’après le MCU.

29. Les Éternels (2021)

Les Éternels sont des êtres créés par un Céleste. Ce film est un premier aperçu de la chronologie MCU à ne pas rater. L’histoire racontée se situe entre celle de Shang Chi et de Spiderman: Far From Home.

30. Spider-Man : Far From Home (2019)

Affiche du film Spider-Man far from Home. Crédit : Marvel

Spiderman part en vacances avec Ned, MJ et un groupe d’amis en Europe. Son rôle de héros le poursuit puisqu’il va devoir affronter un nouveau méchant : Mysterio.

31. Spider-Man : No Way Home (2021)

Spider-Man, No Way Home, un film de 2021

Le film commence là où le dernier Spiderman s’est arrêté. Le jeune Peter Parker rencontre Doctor Strange et lui demande de faire en sorte que tout le monde oublie son identité. De lourdes conséquences non calculées vont apparaître.

32. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022. Crédit : Marvel

Doctor Strange n’est plus le sorcier suprême suite à Spiderman No Way Home. Ses actions ont provoqué des conséquences qu’il va essayer de corriger dans Doctor Strange in Multiverses of Madness.

33. Hawkeye, une série sur Disney+

Hawkeye, série d'une saison sur la plateforme Disney+. Crédit : Marvel

Hawkeye est obligé de réapparaître lorsqu’une jeune fille vole et porte son costume lorsqu’il était un justicier meurtrier. L’histoire se déroule au mois de décembre 2024 dans l’univers du MCU.

34. Moon Knight

Moon Knight, une série disponible sur la plateforme Disney+. Crédit : Marvel

Cette série est centrée sur Steven Grant, un jeune homme lambda qui a pourtant vécu une autre vie de mercenaire. Elle donne de nombreux indices sur l’univers du MCU : conseil mondial de rapatriement, apparition de Arthur Harrow, etc.

35. She-Hulk, une des séries sur la plateforme Disney+ à ne pas rater

She Hulk, disponible sur Disney+. Crédit : Marvel

Dans She Hulk, Jennifer Walters se transforme comme son cousin Bruce Banner après qu’elle ait reçu son sang. Elle va devoir apprendre à gérer son pouvoir tout en restant une avocate.

36. Miss Marvel, saison 1, série sur la plateforme Disney+ – 2022

Miss Marvel disponible sur Disney+. Crédit : Marvel

L’histoire de Miss Marvel se déroule un ou deux ans après celle d’Avengers Endgame. Une adolescente reçoit les mêmes pouvoirs que Captain Marvel grâce à un bracelet familial.

37. Thor : Love and Thunder (2021)

Affiche du film "Thor", Love and Thunder. Crédit : Marvel

Thor et sa version féminine affrontent ensemble Gorr, le boucher des dieux, afin de sauver les enfants d’Asgard. Le film présente de nombreux personnages comme Zeus et Hercule.

38. Black Panther : Wakanda Forever (2022)

Deux actrices du film Black Panther. Crédit : Marvel

Black Panther se déroule à peu près au même moment que Thor: Love and Thunder. La reine Ramonda, Shuri et M’baku vont protéger le Wakanda après la mort de T’Challa.

39. Werewolf by Night (2022)

Scène de Werewolf by Night. Crédit : Marvel

Werewolf by night est une édition spéciale et constitue une nouvelle façon pour Marvel de raconter les histoires dans le MCU. Cette œuvre est centrée sur Jack Russel, un infiltré dans les rangs des chasseurs de monstres.