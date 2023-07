Robert Downey Jr. a été bluffé par l'incroyable «sacrifice» de Cillian Murphy dans Oppenheimer

Cela fait déjà une semaine que le film Oppenheimer est sorti dans les salles françaises. Si le long-métrage de Christopher Nolan reçoit des éloges, la performance de son acteur principal ne laisse personne indifférent. Pas même ses collègues.

Dans Oppenheimer, Cillian Murphy joue le rôle de J. Robert Oppenheimer, le « père de la bombe atomique ». Un rôle ténu qui a demandé à l’acteur irlandais de s’immerger dans son personnage, jusqu’à perdre du poids pour coller au physique fin et longiligne du physicien.

L’acteur, connu pour ses rôles marquants dans la série Peaky Blinders, Batman Begins ou Le Vent se lève, n'a pas fait les choses à moitié. Il s’est donné corps et âme pour donner vie à Oppenheimer. Mais sans jamais adopter la très controversée et célèbre Méthode, chère à beaucoup d’acteurs, de Jared Leto à Jeremy Strong et le plus connu de tous Daniel Day-Lewis.

La méthode de Cillian Murphy était principalement centrée sur son régime et l’apprentissage du néérlandais.

Le jeu de Cillian Murphy loué par ses collègues

Crédit photo : Universal Pictures

Le jeu d’acteur de l’Irlandais a bluffé ses camarades du film. Ils l’ont félicité pour son dévouement, à l’instar de Robert Downey Jr. L’ancien interprète d’Iron Man joue le rôle de Lewis Strauss, le président de la Commission de l’énergie atomique. Pour le magazine People, il raconte : « Je n'ai jamais été témoin d'un plus grand sacrifice de la part d'un acteur principal dans ma carrière ».

Il poursuit en racontant le quotidien de Cillian Murphy sur le plateau, contraint de travailler plus que les autres, tandis que ses collègues passaient du temps ensemble les jours off : « On lui disait : 'Hé, on a un week-end de trois jours. On ira peut-être chiner à Santa Fe. Qu'est-ce que tu vas faire ?', explique Robert Downey Jr. ‘Oh, je dois apprendre 30 000 mots de néerlandais. Passez un bon moment.’ Mais c’est la nature de la demande ».

« Il savait que ça allait être une demande gigantesque quand Chris [Nolan] l'a appelé. Mais je pense qu'il avait aussi l'humilité nécessaire pour survivre en jouant un rôle comme celui-ci », reconnaît encore Robert Downey Jr.

Matt Damon et Emily Blunt, ses collègues, ont indiqué que Cillian Murphy « ne pouvait manger qu'une amande tous les jours » car il avait besoin d’avoir l’air « tellement émacié ». Ainsi, l’acteur refusait de dîner avec ses comparses. Une méthode qui a payé au vu des nombreux éloges à son sujet.