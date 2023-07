Des séries HBO arrivent sur Netflix après un accord historique

Un accord historique a été passé entre les deux géants du streaming aux États-Unis. Une entente qui pourrait être de bon augure pour le futur de la plateforme au N rouge.

Crédit photo : Marvin Samuel Tolentino Pineda/ iStock

Netflix étoffe encore un peu plus son catalogue, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. La plateforme de streaming vient en effet de récupérer des séries originales produites par la chaîne HBO. Ces séries s'ajoutent aux contenus originaux déjà présent sur la palteforme de Svod.

C’est dans le cadre d’un accord historique que HBO et Netflix sont parvenus à un terrain d’entente. La première série de HBO à débarquer en exclusivité sur Netflix est Insecure dont les saisons 1 à 5, soit l’intégralité, sont disponibles. En revanche, ne pensez pas trouver la série portée par Issa Rae en France, elle n’est pour l’instant disponible qu’aux abonnés aux États-Unis.

Des séries phares de HBO arrivent sur Netflix

Crédit photo : HBO

Insecure n’est pas la seule licence de HBO à faire son entrée sur Netflix. Selon Deadline, les séries populaires de la chaîne comme Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under, Ballers et True Blood vont prochainement arriver sur la plateforme et seront disponibles sur Netflix France.

Bien qu’arrivant sur Netflix, ces séries resteront toujours disponibles sur la plateforme Max de HBO (qui appartient à Warner Bros. Discovery depuis la fusion de HBO Max et Discovery+) outre-Altantique.

Enfin, pour ceux qui souhaitent voir les séries phares de HBO sur Netflix comme Game of Thrones, The Wire, The Sopranos et Succession, il faudra patienter. Rien ne semble indiquer qu’elles rejoignent de sitôt la plateforme.