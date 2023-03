Dans le coma depuis deux semaines, l'acteur Tom Sizemore est décédé à l'âge de 61 ans

L’acteur était connu pour ses rôles de durs à cuir dans une filmographie qui l’a fait collaborer avec les plus grands réalisateurs, de Martin Scorsese en passant par Michael Mann, Michael Bay et Ridley Scott.

Crédit : AFP

Tom Sizemore « est décédé paisiblement dans son sommeil » entouré de sa famille, ce vendredi 3 mars, a rapporté son agent, Charles Lago, auprès de CBS News.

Sa mort survient deux semaines après qu’il ait souffert d’une rupture d’anévrisme, après avoir eu une crise cardiaque. Hospitalisé « dans un état critique, dans le coma et aux soins intensifs » depuis, Tom Sizemore « n'avait aucun espoir [de rétablissement] », selon les médecins de l’hôpital St-Joseph de Burbank. Sa famille a finalement décidé « de sa fin de vie », comme conseillée par les professionnels.

Une carrière passionnante et des démêlés avec la justice

Au coté de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan. Crédit Paramount Pictures

Tom Sizemore était apparu dans des films cultes des années 1990 et du début des années 2000 comme dans True Romance de Tony Scott, Tueurs nés d’Oliver Stone, À tombeau ouvert de Martin Scorsese ou encore Heat de Michael Mann. Mais c’est surtout son rôle du sergent Mike Horvath dans Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, qui marquera les spectateurs.

Le comédien a aussi connu quelques démêlés avec la justice pour possession de drogues dans les années 2000 et pour des violences conjugales.

« Tom était l'un des êtres humains les plus sincères, gentils et généreux que j'ai eu le plaisir de connaître, a fait savoir son agent. Son courage et sa détermination face à l'adversité ont toujours été une source d'inspiration pour moi. Les deux dernières années ont été formidables pour lui et il remettait sa vie sur le droit chemin. Il aimait ses fils et sa famille. Mon ami Tom Sizemore me manquera beaucoup ».