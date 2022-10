Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce du reboot des Teletubbies

Attention nostalgie ! Le reboot tant attendu des mythiques Teletubbies va faire son entrée sur Netflix dans un mois. En attendant, la plateforme vient de dévoiler la toute première bande-annonce de la série qu’on vous propose de découvrir.

Les Teletubbies version Netflix. Crédit : Netflix

« Les Teletubbies disent bon-jour, Eh-Oh ». Le 14 novembre prochain, les petits (et les grands nostalgiques) pourront découvrir les nouvelles aventures de nos quatre personnages préférés. Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po reviennent enfin dans des décors et des costumes similaires empreints d’une certaine modernité.

En effet, Télétubbyland, la prairie verdoyante de nos quatre héros, et leur dôme qui leur sert de maison, laissent plus que jamais place au numérique dans cette version Netflix. Jusque chez les Teletubbies eux-mêmes.

Les Teletubbies reviennent pour 26 épisodes sur Netflix

Les Teletubbies dans la version originale. Crédit : BBC

Autrefois réalisés avec des costumes qu’enfilaient des acteurs, les Teletubbies font désormais peau neuve. Tout comme les haut-parleurs qui sortent du sol, les TubbyToast ou Noo-Noo l’aspirateur, le reboot de Netflix embrasse le numérique. Néanmoins, ce reboot a le mérite de garder l’univers si singulier et enfantin du dessin-animé de notre enfance.

Dès le 14 novembre, vous pourrez ainsi découvrir 26 épisodes de 12 minutes au pays des Teletubbies. « Vivez de merveilleuses aventures tout en couleur et riches en apprentissage avec Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po dans cette version modernisée de la célèbre série pour les tout-petits. Chaque épisode comprend de nouvelles chansons originales qui feront danser toute la famille ! », promet le synopsis de la série.