Lisa Loring, première interprète de Mercredi Addams, est décédée à l'âge de 64 ans

Elle avait fait les beaux jours de La Famille Addams dans les années 1960 sur le petit écran. L'actrice Lisa Loring est décédée samedi 28 janvier à l’âge de 64 ans.

Crédit : ABC Television/ Wikipedia

C’est à l’âge de 6 ans que le monde entier découvre le visage de la jeune Lisa Loring. Entre 1964 et 1966, l’actrice américaine interprète Mercredi, l’enfant qui collectionne des animaux effrayants comme une veuve noire nommée Homer et qui aime jouer avec des poupées sans tête.

La série La Famille Addams est diffusée en France dans les années 1980 sur M6. Durant cette décennie, la comédienne se retrouve à l’affiche de la série As the World Turns, l’un des soap opera les plus populaires outre-Atlantique et le deuxième plus ancien de la télévision américaine.

« Elle est partie paisiblement »

Lisa Loring est décédée samedi 28 janvier d’un accident vasculaire cérébral, entourée de sa famille, notamment ses deux filles, Marianne et Vanessa Foumberg. « Elle est partie paisiblement avec ses deux filles lui tenant la main », a indiqué Vanessa.

Suite à cette annonce, plusieurs proches de Lisa Loring lui ont rendu hommage. C’est le cas Butch Patrick qui interprétait le jeune Eddie Munster dans la série Les Monstres, diffusée à la même époque que La Famille Addams.

« Je suis désolé d'apprendre le décès de ma chère amie Lisa Loring. Nous étions très proches et travaillions souvent ensemble. Je sais qu'elle était très faible. J'étais en sa compagnie il y a quelques semaines. Bon vent mon amie », a-t-il écrit sur Facebook.

Lisa Loring restera la première actrice à avoir incarné Mercredi Addams. Aujourd'hui, c'est Jenna Ortega qui incarne l'enfant Addams pour la série Netflix.