Un “faux” Jim Carrey aux César ? Le président de l'événement révèle la vérité

Alors que certains internautes sont convaincus que Jim Carrey n’était pas réellement présent à la cérémonie des César, car il aurait été remplacé par un sosie ou un clone, le président de l’organisation a tenu à répondre à la rumeur.

La 51ème cérémonie des César s’est tenue le 26 février dernier à l’Olympia, à Paris. Pour l’occasion, Jim Carrey était présent lors de cette soirée puisqu’il recevait un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, a notamment prononcé des mots forts lors de sa première rencontre avec l’acteur.

Cependant, l’apparition de Jim Carrey aux César a été au centre de l’attention pour une raison particulière. De nombreux internautes pensent qu’il ne s’agissait pas réellement de Jim Carrey mais d’une autre personne qui portait un masque, ou bien d’un clone ou un sosie.

Un “faux” Jim Carrey aux Césars ?

Sur les réseaux sociaux, le visage de l’acteur a été passé au crible et comparé avec des images datant de plusieurs dizaines d’années. Pour les internautes, il ne s’agissait pas de Jim Carrey ce soir-là.

Cette folle théorie a même été validée par un célèbre maquilleur, Alexis Stone, connu pour ses transformations spectaculaires en célébrités. Celui-ci a prétendu avoir remplacé Jim Carrey pendant la cérémonie des César.

Le président des Césars répond

Face à la rumeur grandissante, Grégory Caulier, le président des César, a décidé de répondre. Ce lundi 2 mars, il a formellement démenti la rumeur concernant ce “faux” Jim Carrey en affirmant que l’acteur avait préparé sa venue pendant des mois, travaillant notamment son discours en français. Il a déclaré que cette polémique était un “non-sujet”, d’après Le Parisien.

“Dès le départ, il a été extrêmement touché par l’invitation. Huit mois d’échanges continus. Il a travaillé sa prononciation pendant des mois. Il est venu avec sa compagne, sa fille, son petit-fils et douze proches. Son attaché de presse de longue date l’accompagnait. Son vieil ami, le réalisateur Michel Gondry, avec qui il a tourné un film et deux séries, était présent, et ils étaient ravis de se revoir”, a indiqué Grégory Caulier à Variety.

Selon le président des César, Jim Carrey était réellement présent, entouré de ses proches. Une affirmation suffisante pour faire taire les rumeurs ?