Liam Payne, Maggie Smith, Michel Blanc... Les 13 personnalités emblématiques qui nous ont quittés en 2024

À quelques heures de la fin de l’année 2024, il est temps de faire un point sur les personnalités qui nous ont quittées cette année.

Comme chaque année, le monde a perdu des personnalités marquantes. Que cela soit dans le domaine de la musique, du cinéma, des séries ou de la télé. Mais certaines disparitions ont été plus choquantes comme celle de Liam Payne à seulement 31 ans ou inattendues comme celle de Michel Blanc.

Petit résumé de quelques personnalités qui nous ont tristement quittés en 2024.

Les personnalités qui nous ont quittées en 2024

Donald Sutherland

Crédit photo : Lionsgate

Toutes les générations connaissaient Donald Sutherland. De Hunger Games à JFK aux côtés de Kevin Costner ou plus récemment dans The Undoing où il donnait la réplique à Hugh Grant et Nicole Kidman, Donald Sutherland aura eu une carrière très riche de projets éclectiques. Et pour cause, le père de Kiefer est crédité dans 150 films et séries. Il est décédé d’une longue maladie le 20 juin 2024. Il avait 88 ans.

Shelley Duvall

Crédit photo : Hawk Films

Les cinéphiles la connaissent surtout pour son rôle de Wendy Torrance dans Shining de Stanley Kubrick. L’actrice avait raconté l’enfer qu’elle avait vécu sur le tournage et combien cela l’avait affecté par la suite. Elle se fera ensuite plus discrète au cinéma. Shelley Duvall est décédée le 11 juillet 2024, dans son sommeil, des suites de complications liées au diabète.

Alain Delon

Crédit photo : Pathé Cinéma

Il était sans doute l’acteur français le plus connu à l’international. Alain Delon, véritable icône du cinéma français, nous a quittés le 18 août 2024 à 88 ans. Sa carrière est marquée de films cultes comme Le Guépard, La Piscine ou encore Borsalino. Alain Delon incarnait le charme à la française à l’étranger et sa contribution au septième art est immense. De nombreux hommages lui ont été rendus à travers le monde, y compris sur les plateformes de streaming où ses films ont été mis à l’honneur.

Maggie Smith

Crédit photo : Warner Bros.

Pour le monde entier, Maggie Smith, c’était surtout le professeur Minerva McGonagall dans la saga Harry Potter ou la comtesse Violet Crawley dans la série britannique Downton Abbey. D’après ses proches, Maggie Smith est décédée paisiblement le matin du 27 septembre 2024 dans un hôpital de Londres. Maggie Smith avait 89 ans et les sorciers en herbe qui ont grandi avec elle lui ont rendu hommage aux quatre coins du globe.

Liam Payne

Crédit photo : AFP

Le 16 octobre 2024, la planète musique a été secouée par la disparition soudaine de Liam Payne, ancien chanteur du groupe à succès One Direction. Le jeune homme s’est jeté du balcon de son hôtel de Buenos Aires, en Argentine, où il était en vacances. Le chanteur, qui s’était lancé en solo avec le titre Strip That Down (2017) souffrait de dépression qu’il essayait de combattre avec des substances illicites. Ces dernières auront finalement eu raison de lui. Liam Payne n’avait que 31 ans.

Michel Blanc

Crédit photo : Quad Productions

La France a été frappée d’une onde de choc le 3 octobre 2024 en apprenant la disparition de Michel Blanc. L’éternel Jean-Claude Dusse est décédé alors qu’il était « en pleine forme », comme l’ont cité plusieurs sources à l’instar du Parisien. Michel Blanc a été victime d’un choc anaphylactique alors qu’il s’était rendu dans un centre de radiologie. Il laisse ses amis de la troupe du Splendid et les Français dans la tristesse. Michel Blanc avait 72 ans.

Françoise Hardy

Crédit photo : France Télévisions

Le 11 juin 2024, Françoise Hardy nous quittait. L’iconique chanteuse des yéyé et mère de Thomas Dutronc a succombé à un cancer du larynx qu’elle combattait depuis plusieurs années. Elle aura été l’inspiration de nombreux artistes comme Clara Luciani qui n’a cessé de clamer son admiration de l’interprète de Comment te dire adieu.

Niels Arestrup

Crédit photo : Why Not Productions

Niels Arestrup était une figure majeure du cinéma français. Il s’est fait remarquer par ses nombreuses performances habitées, notamment dans les films de Jacques Audiard. De ce fait, l’acteur a remporté trois César du meilleur acteur dans un second rôle (De battre mon cœur s’est arrêté, Un prophète et Quai d’Orsay). L’acteur, qui s’est également illustré au théâtre, est décédé à 75 ans des suites d’une maladie.

Sylvain Augier

Crédit photo : Sipa

Sylvain Augier était connu des téléspectateurs français pour avoir animé les célèbres émissions La carte au trésor et Faut pas rêver. C’est dans la première que l’animateur s’est illustré. Il y suivait les candidats en hélicoptère dans un jeu de piste. Il est décédé soudainement des suites d’un malaise le 16 mars 2024 à 68 ans.

Anouk Aimée

Crédit photo : Pathé

Anouk Aimée sera à jamais liée au film Un homme et une femme de Claude Lelouch. La comédienne a également collaboré avec de grands réalisateurs comme Federico Fellini ou Jacques Demy. Son travail a été reconnu par ses pairs. La dolce vita de Fellini a reçu la Palme d’or tandis qu’elle recevra une nomination aux Oscars après sa victoire aux Golden Globes pour le film de Lelouch. En 2022, Anouk Aimée a reçu un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière après avoir figuré dans 70 films. Anouk Aimée est décédée le 18 juin 2024 à 92 ans.

Maïté

Crédit photo : AFP

Star de la télévision et de la cuisine française, Maïté aura marqué des générations entières pour son franc-parler lors de ses émissions culinaires. Après l’arrêt de À table, Maïté est retourné vivre auprès de sa famille et de ses racines dans son village de Nouvelle-Aquitaine. Maïté souffrait d’une maladie neurodégénérative et est décédée à 86 ans.

Shannon Doherty

Crédit photo : Google

Pour beaucoup, Shannon Doherty restera à jamais Prue dans la série Charmed. Diagnostiquée d'un cancer du sein en 2015, elle aura passé les neuf années suivantes à se battre, tout en devant une porte-parole de la lutte contre la maladie. Elle a finalement succombé le 13 juillet à 53 ans, après que son cancer se soit propagé dans son cerveau et ses os. Elle laisse derrière elle des fans en deuil à travers le monde.

Patrice Laffont

Crédit photo : Google

Patrice Laffont, l'inoubliable animateur des émissions phares « Des Chiffres et des lettres » et « Fort Boyard », est décédé le 7 août à l'âge de 84 ans, des suites d'un accident cardiaque. Ces dernières années, Patrice Laffont s'était retiré de la vie publique. Il était père de trois enfants, dont l'humoriste Axelle Laffont.