Thylane Blondeau, qui a été élue « plus belle fille du monde » à 5 ans s'est mariée à Paris

Son visage est devenu celui de la « plus belle fille du monde » il y a vingt ans. La jeune femme a bien grandi et vient de dire ‘oui’ à son compagnon depuis 5 ans.

La « plus belle fille du monde » s’est mariée

En 2006, sa photo a fait le tour du monde. À cette époque, Thylane Blondeau était âgée d’à peine cinq ans et avait été nommée « plus belle fille du monde » par Vogue Enfants. Depuis, la petite mannequin en herbe a grandi.

Le jeune femme, qui a fêté ses 25 ans il y a quelques semaines, vient de se marier avec l’acteur Ben Attal. La cérémonie s’est déroulée lundi 29 juin dans le 16ème arrondissement de Paris en compagnie de leurs proches. Parmi eux, son chien vêtu d’un costume noir et blanc pour l’occasion.

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Thylane Blondeau partage des photos de son mariage à ses abonnés

Crédit photo : Thylane Blondeau/ Instagram

Pour marquer cet événement, Thylane Blondeau a dévoilé les coulisses des préparatifs de son mariage à ses 6,7 millions d’abonnés. Elle a notamment montré son passage par la coiffure, affichant un chignon agrémenté de fleurs blanches, et le maquillage.

La fille de l’animatrice Véronika Loubry et de l’ancien footballeur Patrick Blondeau a publié des photos d’elle et de son nouvel époux signant le registre des mariages à la mairie. Puis, les deux tourtereaux sont ensuite montés à bord d’une Porsche 356 Speedster devant leurs invités.

Le mariage de Thylane Blondeau et Ben Attal survient trois mois après l’annonce de leurs fiançailles sur Instagram. En légende de cette photo, la jeune femme écrivait : « J'ai dit oui à mon meilleur ami. À l'éternité. »

Crédit photo : Thylane Blondeau/ Instagram

Sa mère, quant à elle, écrivait un message émouvant quelques mois après le décès de son mari et beau-père de Thylane Blondeau, Gérard Kadoche en décembre 2025 : « La vie m'a réservé quelques tempêtes ces derniers temps, mais aujourd'hui, te voir te fiancer à un gendre qui a tout pour plaire, c'est comme si un petit rayon de soleil perçait enfin les nuages... Félicitations à vous deux, mes amours. J'ai hâte de préparer le mariage ! »

La jeune mariée va-t-elle partager des photos de sa lune de miel à ses abonnés dont elle semble proche ?