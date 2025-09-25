« Je ne peux plus m'arrêter de regarder » : cette comédie avec la star de The Bear conquiert les spectateurs sur Netflix

Cette comédie américaine est devenue un phénomène sur Netflix où elle se classe déjà numéro 7 du Top 10 des séries les plus vues du moment. Parfait pour la (re)découvrir.

L’été est fini et le mauvais temps est de retour. Mais pas de panique, puisqu’on a ce qu’il vous faut pour affronter tout cela : une bonne série. Si vous avez déjà dévoré cette série qui rend accros les fans d’Ozark, on vous propose de changer de registre avec une comédie.

Elle marque les débuts fracassants d’un jeune acteur qui, plus tard, sera la star de The Bear. Outre Jeremy Allen White donc, cette comédie très populaire aux États-Unis met également en scène Emmy Rossum (Le Jour d’après) et William H. Macy (Fargo) dans une famille dysfonctionnelle.

Crédit photo : Netflix

Il s’agit bien évidemment de Shameless, tirée de la série britannique du même nom. « [Shameless] suit la vie chaotique d'une fratrie dysfonctionnelle de Chicago, qui se bat pour s'en sortir malgré un père alcoolique », résume Netflix.

Une série feel-good qui a déjà conquis les fans sur Netflix

Crédit photo : Netflix

L’entièreté de Shameless est disponible sur Netflix. Et il y a de quoi se mettre sous la dent avec ses 11 saisons et ses 134 épisodes. L’ensemble a d’ailleurs récolté le très bon score de 82% sur Rotten Tomatoes. Il n’a fallu que quelques épisodes aux novices pour devenir accros à la série. Un internaute raconte en détail sa passion pour le show :

« Au début, l'intrigue semblait bizarre et incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était dynamique et ça valait le coup [...] Dès le cinquième épisode, je me suis retrouvé à penser à la série tous les jours. Maintenant, je ne peux plus m'arrêter de regarder. Je suis accro. Les acteurs sont fantastiques. Les intrigues sont bien plus développées. Les seconds rôles jouent un rôle important dans la série, et les nouveaux personnages s'intègrent sans cesse avec brio. La série a évolué. »

Cet internaute n’est pas le seul à avoir succombé au charme de Shameless. Nombreux sont ceux qui en ont fait leur série de chevet, celle qui les met de bonne humeur.

« C’est un triomphe de la télévision américaine » ; « C'est de loin la série télé la plus addictive que j'ai jamais regardée » ; « 11 saisons à ne pas manquer », peut-on lire.

Si vous voulez découvrir ce classique du petit écran américain, Shameless est disponible à votre guise sur Netflix.