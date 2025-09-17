Stephen King recommande cette série vue des millions de fois par le créateur du « Jeu de la dame » sur Netflix

Quand Stephen King conseille une série, c’est qu’elle doit être vraiment bien. Heureusement, il n’est pas le seul à penser cela puisque les spectateurs Netflix l’ont également adorée.

On parie que vous avez déjà regardé cette série britannique qui fascine les spectateurs. Si ce n’est pas le cas, on vous conseille de vous ruer dessus sans plus attendre. Car nous avons déjà une autre mini-série à vous proposer. En plus, celle-ci est conseillée par nul autre que Stephen King.

Le romancier à succès partage souvent ses coups de cœur films et séries sur X. Et contrairement à ce que l’on croit, celui que l’on surnomme le « Maître de l’horreur » n’est pas qu’un adepte… de l’horreur. Preuve en est avec ce western sorti en 2017 sur Netflix qui connaît un nouveau regain d’intérêt.

Crédit photo : Netflix

Créé par Scott Frank (Le Jeu de la dame), il s’agit de Godless. « Frank Griffin, un hors-la-loi semant la terreur dans l'Ouest américain des années 1880, traque Roy Goode, son ex-partenaire, devenu un ennemi. Durant sa quête, il se retrouve à La Belle, Nouveau Mexique - une ville entièrement bâtie et régie par des femmes », annonce le résumé sur Allociné.

Stephen King est fan de cette mini-série western sur Netflix

Crédit photo : Netflix

On peut aisément comprendre ce qui a plu à Stephen King dans Godless. La série respecte à la lettre le contexte historico-culturel de l’époque. De plus, qui dit western dit forcément fusillades, chevauchées à cheval, violence, romance, paysages magnifiques et personnages grandiloquents.

À ce propos, Godless est porté par un casting cinq étoiles largement salué par les spectateurs : Michelle Dockery (Downton Abbey), Jack O’Connell (Sinners) ou encore Jeff Daniels (The Newsroom).

Voici ce qu’écrit Stephen King sur X :

« Vous avez vu Le Jeu de la dame ? Une autre mini-série de Scott Frank, Godless, est tout aussi bonne sur Netflix ».

L’auteur de "Shining" n’est pas le seul à couvrir la série d’éloges. Les spectateurs aussi ont succombé à la qualité de Godless durant sept épisodes. Ils lui attribuent ainsi l’excellent score de 85% sur Rotten Tomatoes et 4,3 sur 5 sur Allociné.

« Un casting et une intrigue formidables. À voir absolument » ; « C'est bien plus qu'un western. Les personnages vous accompagneront longtemps après la fin » ; « L'une des meilleures mini-séries des années 2010 » ; « Les acteurs sont phénoménaux », peut-on lire sur le site américain.

Face à un tel engouement, Godless peut se targuer d’avoir été visionné plus de 145 millions d’heures depuis sa mise en ligne. Et avec de telles critiques, il est fort à parier que les chiffres peuvent augmenter. Si vous aimez le western, il y a aussi cette mini-série adorée des fans sur Prime Video.