Mort de Darrell Sheets, star de Storage Wars : voici le montant de sa fortune après 13 ans dans l'émission

Décédé le 22 avril, Darrell Sheets, connu pour avoir sa participation à l’émission “Storage Wars”, laisse un héritage conséquent derrière lui, construit sur trois décennies.

Darrell Sheets, star de « Storage Wars », s'est fait connaître comme un fervent collectionneur aux enchères. Cette star de téléréalité est malheureusement décédée à l'âge de 67 ans à son domicile de Lake Havasu, en Arizona, selon un rapport de police publié mercredi 22 avril.

Darrell Sheets s’était constitué une large communauté de fans après avoir participé à l’émission très populaire consacrée aux ventes aux enchères de garde-meubles, où il était devenu l’un des acheteurs les plus connus de box inoccupés, avec son slogan : « C’est ça, le facteur WOW ! »

Crédit photo : A&E Networks

L'un des moments les plus mémorables de l’émission remonte à 2012, lorsqu'il a dépensé moins de 4 000 dollars (environ 3 400 euros) pour acquérir un box de stockage, dans lequel il a découvert une collection d'œuvres de Frank Gutierrez d'une valeur de 300 000 dollars (environ 256 000 euros). Une acquisition qui reste l'une des plus rentables de l'émission.

Une fortune de collectionneurs

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Selon Celebrity Net Worth, Darrell Sheets disposait d'une fortune de 2 millions de dollars (1,7 million d’euros) à son décès. Sa fortune impressionnante ne provient pas seulement de l'émission « Storage Wars », mais aussi de sa propre boutique d'antiquités, « Havasu Show Me Your Junk ». Il a également passé plus de 30 ans à acheter et à vendre des casiers de stockage.

Darrell Sheets, également connu sous le nom de « The Gambler », avait également trouvé plusieurs dessins de Pablo Picasso, une lettre écrite par Abraham Lincoln et une collection de bandes dessinées rares d'une valeur de 90 000 dollars (environ 77 000 euros).

Crédit photo : A&E Networks

Après avoir pris sa retraite, Darrell Sheets avait été victime d'une crise cardiaque en 2019 et vivait, depuis, retiré dans sa propriété de l'Arizona. Lorsque les agents sont arrivés au domicile de la star de télévision mercredi matin, ils ont tragiquement découvert Darrell Sheets présentant ce que la police a décrit comme « une blessure par balle à la tête qu’il s’était infligée lui-même ». Les circonstances du drame restent encore à éclaircir.

Sa fortune devrait quant à elle revenir à ses proches, sa femme Kimber Wuefel, son fils Brandon, sa fille Tiffany Shane et sa petite fille Zoie.