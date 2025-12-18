Lundi 15 décembre, l’émission “Quotidien” est revenue sur la fusillade antisémite qui a éclaté à Sydney. Après avoir diffusé le témoignage d’un Français présent sur place, Yann Barthes s’est largement moqué de son accent, ce qui a choqué les téléspectateurs.

Dimanche 14 décembre, une fusillade a éclaté sur la plage de Bondi, à Sydney, alors que près de 1 000 personnes s’étaient réunies pour célébrer la fête juive de Hanoukka. Malgré la situation dramatique, plusieurs badauds ont fait preuve d’un grand courage durant cet attentat, à l'image d’Ahmed al-Ahmed, qui s’est jeté sur l’un des terroristes pour le désarmer, ou encore de ce couple de sexagénaires, qui est mort en tentant d’arrêter un assaillant.

Crédit photo : Reuters

Au total, plus de 40 personnes ont été blessées et 16 sont décédées lors de cet attentat, dont Matilda, une petite fille âgée de 10 ans. L’un des deux terroristes responsable de la fusillade est sorti du coma à l’hôpital, tandis que l’autre est mort sur place.

Les moqueries de “Quotidien”

Le lendemain de cette attaque qui a choqué le monde entier, l’émission “Quotidien” a abordé ce sujet avec un point de vue pour le moins déconcertant. Yann Barthes, le présentateur, a diffusé la vidéo d’un témoin de l’attentat, Riyas, un Français qui était sur place et qui a décrit la scène effrayante qui s’est déroulée sous ses yeux.

Alors que le jeune homme a partagé un témoignage poignant et a fait l’effort de parler en anglais malgré le choc, il a été vivement moqué par l’équipe de “Quotidien” en raison de… son accent.

“Est-il Espagnol, Italien ou peut-être Français ?” s’est interrogé Yann Barthes avant de rediffuser l’extrait où l’on entend le témoin dire : “I am very shocked”, ce à quoi Yann Barthes a répondu avec ironie : “Ok, il est bien Français.”

Quel mépris de Yan Barthez, ça ricane d'un français à Sydney qui est sous le choc de l'#attentat et parle mal anglais. C'est extrait résume l'émission #Quotidien des bobos gauchos malfaisants pic.twitter.com/jncb8bWnh4 — gini charrier 🦭 (@GiniCharrier) December 17, 2025

Les internautes scandalisés

La scène a duré plus d’une minute, durant laquelle l’animateur a insisté sur la mauvaise prononciation de Riyas, sous les rires des chroniqueurs et du public. Cette séquence a choqué les téléspectateurs qui ont fait de nombreux signalements et l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a été saisie.

“Quotidien qui rigole d’un homme qui a du mal à parler anglais après avoir assisté à un attentat… Le niveau “journalistique” est vraiment de pire en pire”, “Le jeune homme fait l’effort de parler anglais. Après le choc qu’il vient de vivre… Et on se moque de lui, ces gens sont ignobles”, “Quel manque de respect pour la famille, réagissez !”, “Quel mépris de Yann Barthes, ça ricane d’un Français à Sydney qui est sous le choc de l’attentat et parle mal anglais”, peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, l’Arcom doit veiller à ce que les programmes diffusés à la télévision soient respectueux, notamment envers les victimes ou les témoins d’événements violents. Dans ce cas, l’équipe de “Quotidien” pourrait recevoir un rappel à l’ordre ou une mise en demeure. Dans les cas les plus graves, l’Arcom peut imposer une sanction financière ou une sanction exceptionnelle, notamment en cas de récidive.