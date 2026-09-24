Star Wars : The Mandalorian and Grogu, repartez en voyage dans l'espace en compagnie de Pedro Pascal dès maintenant en VOD !

Avis aux fans de la saga, Star Wars : The Mandalorian and Grogu est disponible en VOD ! Un film galactique à découvrir sans plus tarder !

Qui dit rentrée dit nouveautés en VOD ! Et les plateformes de vidéo à la demande regorgent de films récents pour tous les goûts.

Les amateurs d’action auront par exemple leur lot d’adrénaline avec ce thriller haletant porté par Aaron Taylor-Johnson, Theo James et Sam Worthington, tandis que les amoureux de comédie ne rateront pas Le Diable s’habille en Prada 2.

Cette semaine, Disney frappe fort avec Star Wars :The Mandalorian and Grogu, pour le plaisir des passionnés de l’univers Star Wars.

Il faut dire que ce long-métrage, qui fait directement suite à la série The Mandalorian, était très attendu par les aficionados de la saga culte, qui continue de faire rêver plusieurs générations.

Star Wars : The Mandalorian and Grogu, le retour d’un duo iconique

Aux commandes de ce projet, on retrouve Jon Favreau, le réalisateur et créateur de la série, dont la quatrième saison est dans les tuyaux. Jon Favreau que les fans du Marvel Cinematic Universe connaissent à l’écran en tant que Happy Hogan, mais aussi metteur en scène de Iron Man 1 et 2.

Dans Star Wars : The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal endosse une nouvelle fois le costume du chasseur de primes mandalorien Din Djarin et retrouve son apprenti Jedi Grogu, une créature aussi adorable que surpuissante issue de la même espèce que Yoda.

Le film prend place après la chute de l’Empire Galactique, qui a entraîné la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie, menaçant les efforts de la Rébellion.

Face à cette situation, la Nouvelle République requiert les services du légendaire chasseur de primes et de son protégé pour traquer les criminels, dont un dénommé Coin…

Un film Star Wars qui vaut le détour

Jon Favreau signe avec cet opus une aventure divertissante, portée par une intrigue inédite et de nouveaux personnages hauts en couleur, fidèle à l’esprit Star Wars avec ses nombreuses références, sans compter les décors dignes de la lointaine Galaxie. Par ailleurs, la complicité entre Din Djarin et Grogu crève une nouvelle fois l’écran et fera chavirer à coup sûr les cœurs les plus sensibles.

Crédit Photo : Disney

Côté casting, on retrouve Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Paul Sun-Hyung Lee ou encore Jonny Coyne. D’autres figures du cinéma comme Jeremy Allen White, Martin Scorsese et Stephen McKinley Henderson prêtent également leurs voix.



Ce programme vous donne envie ? Cela tombe bien car Star Wars : The Mandalorian and Grogu est disponible en VOD sur plusieurs plateformes, notamment Apple TV !

Bon visionnage !