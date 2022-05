Chris Hemsworth nu et plus musclé que jamais dans la nouvelle bande-annonce de Thor : Love and Thunder

Les studios Marvel/ Disney ont sorti cette nuit la première bande-annonce du très attendu Thor : Love and Thunder. L’occasion rêvée de découvrir en exclusivité le personnage sombre et maléfique de Christian Bale, Gorr le Boucher des dieux.

Jane Foster brandit le marteau Mjolnir. Crédit : Marvel

Dans le premier trailer dévoilé il y a cinq semaines, les fans découvraient avec surprise Jane Foster (Natalie Portman) brandissant Mjolnir, le marteau divin. Un changement de propriétaire qui devrait être évoqué dans ce nouvel opus très coloré réalisé une nouvelle fois par Taika Waititi (après Thor : Ragnarok).

La nouvelle bande-annonce de Thor : Love and Thunder fait ainsi plaisir aux nombreux fans de Marvel en dévoilant plus d’images de sa nouvelle super-héroïne venue prêter main forte à son ex, Thor le dieu du tonnerre.

Christian Bale interprète l’effrayant Gorr le Boucher des dieux

Crédit : Marvel

La bande-annonce laisse ainsi apercevoir un côté très humoristique entre les deux ex-amoureux mais aussi avec Valkyrie ou encore Zeus qu’interprète Russell Crowe. Mais au milieu de toutes ses rencontres bon enfant, un ennemi redoutable fait son apparition : Gorr le Boucher des dieux.

Personnage effrayant, le grand méchant du film apparaît dans un segment en noir et blanc sous les traits du génial Christian Bale. « Tous les dieux vont mourir », prévient-il. Il y a fort à parier que Thor et ses amis auront du pain sur la planche pour éliminer cet ennemi coriace.

Pour découvrir Thor : Love and Thunder, il faudra se rendre dans les salles de cinéma dès le 13 juillet prochain, jour de sa sortie.

Crédit : Marvel