Top 20 des duos les plus célèbres et emblématiques de l'histoire

Il existe des duos masculins ou féminins, des duos de dessins animés, des duos de films, etc. Voici notre top20 des duos célèbres !

1. Gena Rowlands et John Cassavetes

Le duo est une tradition qui existe depuis toujours. En 1954, Gena Rowlands a rencontré John Cassavetes, c’est le coup de foudre. Ce beau couple s’est marié. Ils ont tourné ensemble sept films tels que « Shadows », le film-testament de Cassavetes sorti en 1984, « Love Streams », et le film « A Child Is Waiting ». Dans le film « Torrents d’amour », le couple Gena et John forment un duo talentueux à la scène. Ce film mélange tendresse et cruauté. Selon Brigitte, le couple Gena et John est un duo de dingues.

2. Un gars, une fille : Alexandra Lamy et Jean Dujardin

Un gars, une fille est une série télévisée française diffusée sur France2 de 1999 à 2003. Les acteurs principaux sont Alexandra Lamy et Jean Dujardin qui sont des personnages de fiction et un duo de fiction.

Cette série est montée par Hélène Jacques et Isabelle Camus de la comédie québécoise créée par Guy A en 1997. Elle raconte la vie quotidienne d’un couple de façon humoristique: Jean (appelé Loulou) et Alexandra ou Alex (appelée Chouchou). La vie des personnages Jean et Alexandra est loin d’être tranquille. Ces acteurs vivent des situations à la fois banales et exceptionnelles, célèbrent le mariage ou annulent le mariage des deux personnages.

3. Grégoire Ludig et David Marsais

En France, les duos ont rencontré un réel succès. Parmi ces couples, le duo comique culte du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais, a connu un grand succès télévisuel en France en 2010. Ces acteurs ont participé à des émissions parodiques La Folle Histoire du Palmashow, Very Bad Blagues et Palmashow. Ils ont incarné des personnages potaches comme:

Les deux bourgeois Jean Paul et Jean Claude ;

Les deux fonctionnaires incompétents Michel et Francis ;

4. Dumb and Dumber : Jim Carrey et Jeff Daniels

Les partenaires Dumb and Dumber ont été interprétés par le duo d’acteurs Jeff Daniels (Harry) et Jim Carrey (Lloyd). Ce film raconte la vie des deux amis les plus débiles au monde. Le duo est de retour au cinéma 20 ans plus tard. Les deux personnages, Lloyd et Harry, restent toujours amis et débiles. Harry a appris qu’il est le père d’une fille. Ils se lancent ainsi à la recherche de cet enfant et sèment le désordre en parcourant le pays à bord de voitures insensées.

5. Alain Souchon et Laurent Voulzy

Laurent Voulzy et Alain Souchon font partie desduos d’amis célèbres. Ces acteurs du monde du spectacle sont déjà connus depuis 40 ans. Ces stars ont toujours l’habitude de signer ensemble des chansons. Selon Brigitte, leur histoire est magique. Ils sont plus que des amis, une famille.

6. ​Beyoncé et Jay-Z

Ce couple compte parmi les stars du moment, notamment dans le monde du show-business. Jay-Z et Beyoncé sont ensemble depuis 2002. Six ans après leur rencontre, ils se sont mariés en 2008 dans la ville de New York. Ils ont fondé une famille et ont une petite fille. Au cours de leur première tournée en couple en septembre, ils ont su enflammer le Stade de France. Pour Brigitte, ces artistes célèbres, Beyoncé et Jay-Z, sont le plus beau couple de l’année. Ils sont liés et connectés par l’amour.

7. Jennifer Hudson et Tom Jones

Jennifer Hudson et Tom Jones ont tous les deux fait parti du Jury du célébre télé-crochet de The Voice. Les deux chanteurs qui ont une incroyables voix ont pu chanter ensemble de nombreuses fois pendant l'émission The Voice, un incroyable duo de chanteur.

8. Catherine et Liliane

Les comédiens Alex Lutz (Catherine) et Bruno Sanches (Liliane) ont interprété un duo satirique. Ces acteurs présentent un portrait au vitriol des femmes au travail d’une trentaine et d’une quarantaine d’années. Le programme court de ces stars est diffusé sur Canal+. Selon Brigitte, Catherine et Liliane l’ont fait tellement rire.

9. Batman et Robin

Batman et Robin font partie des duos célèbres que les enfants préfèrent. Robin est aussi connu Batman. Il est le soutien indéfectible du jeune justicier masqué. Il est à la fois un acrobate et un combattant hors pair qui vient secourir l’ingénieux homme d’affaires.

10. Elsa et Anna

Elsa et Anna sont orphelines, car leurs parents sont déjà m*rts dans la mer. Dans le célèbre dessin animé « La Reine des Neiges », ces deux sœurs sont inséparables et éprouvent un grand amour. Elsa a un pouvoir et devient la Reine du Royaume d’Arendelle. Son pouvoir l’a éloigné de sa sœur. Les enfants, surtout les filles, craqueront certainement pour ce duo.

11. Le Prince charmant et Cendrillon

Les petites filles romantiques qui ne rêvent que de jolies robes et de princesses vont être ravies en découvrant l’histoire de ce duo. Le Prince est le fils du Roi du royaume où vivait Cendrillon. Il est romantique et élégant.

Le Prince est aussi apparu dans Cendrillon2. Sorti en vidéo en 2002, le Prince aide Cendrillon à s’habituer à son nouveau mode de vie. Il tient également un rôle essentiel dans Le Sortilège de Cendrillon en 2007.

12. Marie-Mai et la star américaine Tyler Rich

À l’âge de 38 ans, Marie-Mai a chanté avec la star américaine Tyler Rich. « Thinkin’ We're in Love » fait partie de la liste des chansons country accrocheurs. Cette chanson a été écrite et composée par Tyler, KK Johnson, Summer Overstreet et Asia Whiteacre. Marie-Mai a rejoint la ville de Nashville, où elle a noué une amitié avec l’interprète de « Leave Her Wild ».

Aujourd’hui, ces deux artistes présentent une version anglaise et bilingue de la chanson « Thinkin' We're in Love » via The Valory Music Co.

13. Paul McCartney et Michael Jackson

Des duos mythiques ont marqué les années80. Paul McCartney et Michael Jackson sont deux monstres sacrés de l’histoire de la musique. Ils ont chanté deux duos:

« This Girl Is Mine » en 1982 ;

« Say Say Say » en 1983.

En 1985, ils entretiennent une forte amitié jusqu’à la naissance de leur mésentente. En effet, Michael Jackson a racheté les droits d’auteur du catalogue des Beatles. Paul McCartney a toutefois tenté de les acquérir à de nombreuses reprises, mais il a toujours échoué. Cependant, l’ex-Beatles a oublié cette querelle quand le roi de la pop s’est éteint.

14. Astérix et Obélix

Héros de la célèbre bande dessinée, Astérix et Obélix forment un duo attirant qui comble les meilleurs copains dans la vie. Beaucoup moins costaud qu’Obélix, Astérix est le plus intelligent et se différencie de son meilleur ami par sa vivacité d’esprit. Quant à Obélix, il est doté d’une force colossale. Et pour cause, quand il était petit, il était tombé dans la marmite de potion magique. Lorsqu’il croise la jolie Falbala, il est plutôt doux comme un agneau.

15. La Belle et la Bête

La Belle et la Bête est une histoire éternelle qui a duré depuis 30 ans. Elle est inspirée du conte éponyme du film de Jean Cocteau de 1946 et de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont qui a été publié en 1757.

La Bête est un prince qui a perdu sa dignité. Pour retrouver sa forme humaine, ce monstre sensible doit donc se faire aimer. Au début, la Belle avait été effrayée par son apparence, mais ses qualités de cœur l’ont séduite.

16. Peter Pan et la fée Clochette

Le jeune garçon Peter Pan a vécu sur l’île du Pays Imaginaire. Il était toujours accompagné par sa meilleure amie la fée Clochette. Peter Pan n’arrête pas de se battre contre le capitaine Crochet. Aventureux et audacieux, il est prêt à tout pour aider les autres, même s’il est parfois un peu vaniteux.

17. Blanche neige et la Reine Grimhilde

Maléfique est l’une des méchantes les plus connues. Toujours accompagnée par son corbeau Diablo, cette femme est une sorcière puissante. Elle jette un sort sur la jolie Aurore. La belle au bois dormant est sortie de son profond sommeil après avoir reçu le baiser du prince. Ce duo improbable séduit sûrement les amies qui ont des caractères différents, mais qui ne sont pas capables de se passer l’une de l’autre.

18. Rey et Finn

Rey est l’actrice de la saga Star Wars. Cette héritière de Luke Skywalker dispose des compétences de combat de haut niveau. Elle peut lutter contre les forces du mal contrôlées par Kylo Ren. Finn, un ancien Stormtrooper, l’a toujours soutenue dans cette recherche sans fin.

19. Aladdin et Jasmine

Jasmine est une fille forte et indépendante. Elle a toujours refusé de se marier contre son gré, mais est tombée amoureuse d’Aladdin qui n’appartient pas à son rang social. Elle a également refusé Jafar, le sorcier le plus puissant du monde. Elle s’est retrouvée obligée de séduire Jafar pour qu’Aladdin puisse subtiliser la lampe. Elle a écouté son cœur et a partagé la générosité de son amour. Elle accompagne toujours Aladdin lors de missions dangereuses.

20. Mickey et Minnie

Mickey et Minnie plaît aux jeunes enfants. Ce dessin animé a été créé dans les années30 par le célèbre Walt Disney. Minnie porte toujours un joli nœud porté à côté de ses oreilles et une jolie robe à pois. Mickey se glisse souvent dans une barboteuse ou un costume avec un short pour les plus petits.