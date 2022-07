Top 20 des meilleurs films de vampires

Vous êtes fasciné par le comte Dracula ? Voici 20 des meilleurs films de vampires, la plupart s’inspirant de romans à succès en vente sur Amazon.

La représentation du vampire dans le cinéma

Découvrez les 20 meilleurs films de vampires. Crédit : IStock

Le vampire est une figure cinématographique complexe et fascinante pour les grands fans de films d’horreur et de roman thriller. Cette créature légendaire et fantastique des Carpates serait, pour la première fois, apparue en 1725, dans les légendes d'Arnold Paole et de Peter Plogojowitz. Il s’agirait de deux combattants autrichiens qui ont perdus la vi durant une gu*rre opposant l'Autriche et l'Empire ottoman. Ils seraient revenus d’entre les m*rts en tant que vampires pour hanter les villages de Medvegja et Kisiljevo. Le comte Dracula, maintes fois évoqué dans les histoires fantastiques, les comédies, les scénarios d’horreur et les romances, est le plus célèbre des vampires. Il est présent aussi bien dans les romans qu’au cinéma.

Des réalisateurs F. W. Murnau à Francis Ford Coppola, en passant par Jhon Carpenter, les cinéastes sont nombreux à avoir donné vie aux vampires et à leur soif de sang sur les écrans. Ce sulfureux personnage est représenté dans de nombreux films et séries cultes comme True Blood,Buffy contre les vampires,Vampire Diaries, et bien d’autres encore. Dracula est dépeint en tant qu’aristocrate très charismatique ou au contraire très ténébreux. Il vit dans un immense château sinistre et possède des pouvoirs surnaturels comme la capacité de se métamorphoser en animal, d’entendre des chuchotements à des kilomètres, ou d’hypnotiser les humains. C’est ainsi qu’il peut boire le sang de ses victimes et les mettre dans un état second sans que personne ne s’en aperçoive.

Les 20 meilleurs films de vampire du cinéma

1/ Meilleur film vampire: Dracula, pages tirées du journal d'une vierge

Sorti le 31 décembre 2003, ce film fantastique de vampire est également une comédie musicale. Loin de l’ambiance sinistre des films d'horreur, il s’agit d’une adaptation au cinéma du roman de Gustav Gustav Malher interprétée par les danseurs de la troupe Royal Winnipeg Ballet.

2/ Meilleur film vampire: Vampyr

Parmi les meilleurs films de vampires du cinéma, le film fantastique et horreur Vampyr voit incarner Dracula dans une version féminine. Les scènes de bruits et d’apparitions inquiétantes dans une auberge très sombre réunissent toutes les conditions pour donner la chair de poule.

3/ Meilleur film vampire: Dracula

Réalisé en 1993 et repris en 2020,ce film épouvante-horreur, teinté de romance et baigné de sang, raconte une histoire qui s’est déroulée en 1492. Le prince Vlad Dracul, revenant d'une bataille contre la Russie, trouve sa fiancée morte, suicidée. Anéanti, il maudit Dieu et devient le comte Dracula. Il s’agit de l’un des meilleurs films de vampires de l’histoire du cinéma.

4/ Meilleur film vampire: Nosferatu le vampire

Sorti le 14 février 1996et repris le 11 décembre 2013, ce film Dracula compte de nombreuses scènes de nuit. Thomas Hutter, le personnage principal, est attaqué plusieurs fois par des vampires qui boivent son sang alors qu’il se trouve dans le château du comte Orlok pour une mission.

5/ Meilleur film vampirefantastique : Morse

Ce film d'horreur et fantastique sorti le 4 février 2009 suit l’histoire du jeune Oskar, un ado mal dans sa peau et martyrisé par ses camarades de classe. Pendant une nuit glaciale, il se réfugie dans une cour enneigée pour imaginer sa vengeance et se voit transformé en vampire par une force diabolique. Le bain de sang commence alors.

6/ Meilleur film vampire: Entretien avec un vampire

Avec les acteursTom Cruise et Brad Pitt en tête d’affiche, ce film d’horreur et drame se déroule dans les années 90. Le jeune journaliste Malloy est pris de fascination pour le très sombre et charismatique Louis, accusé d'un crime. Le jeune journaliste demande à Louis de lui faire découvrir le monde des vampires.

7/ Meilleur film vampire: Vampire Hunter D: Bloodlust

La plupart des scènes de ce film d’éprouvante se déroulent la nuit afin de dépeindre à la perfection le monde des ténèbres. Dans un monde post-apocalyptique, la chasse aux vampires assoiffés de sang est ouverte, laissant la population dans la terreur la plus totale.

8/ Meilleur film vampire: Le Cauchemar de Dracula

Sorti en 1959,ce film fantastique, d’épouvante et d’horreur raconte les aventures du jeune et intrépide Jonathan Harker. Il se rend chez le comte Dracula qui l'a engagé comme bibliothécaire. Dans le fond, Jonathan souhaite devenir aussi redoutable que Dracula. Il n’hésite pas à succomber aux charmes d’une femme-vampire à qui il donne son sang.

9/ Meilleur film dracula: Vampires en toute intimité

Sorti en 2015,il s’agit d’un film de comédie sur les vampires. Aymeric, Miguel, Geoffroy et Bernard, 4 vampires nés il y a 200 ans vivent en colocation dans le monde moderne. Ils tentent tant bien que mal de s’adapter à la vie en communauté tout en essayant de contrôler leur soif de sang.

10/ Meilleur film vampire: Une nuit en enfer

Ce succès du cinéma sorti en 1996met en scène des acteurs comme George Clooney,Quentin Tarantino etHarvey Keitel. Il raconte les aventures fantastiques de deux criminels fuyant les forces de l’ordre et devant affronter des vampires.

11/ Meilleur film vampire: Only Lovers Left Alive

Ce film de drame et de romance sorti en 2014 suit la vie du jeune Adam, un musicien underground dépressif. Il tombe en amour pour Eve, une femme mystérieuse qui lui avoue être une vampire.

12/ Meilleur film fantastique Dracula : Le Bal des vampires

Ce film de comédie et horreur sur le thème des vampires est sorti dans les salles obscures en 1968. Il a été repris en avril 2010 par le réalisateur Roman Polanski. Ce dernier y joue d’ailleurs le premier rôle aux côtés de Sharon Tate. Dans un immense et sinistre château de Transylvanie, un vieux savant et son assistant pourchassent d’étranges vampires afin de les étudier.

13/ Meilleur film vampire: The Last Man on Earth

Sorti en 2012, ce film d’action sur les vampires raconte l’histoire d’un scientifique qui est le seul survivant d'une épidémie ayant transformé le reste de l'humanité en vampires. En manque de sang frais, ces créatures veulent se ruer sur le scientifique qui est sur le point de trouver un remède.

14/ Meilleur film d’animation vampire: Hôtel Transylvanie

Serge Faliu,Adam Sandler et Alex Goude prêtent leur voix aux personnages de ce film d’animation de vampire très attendu et parmi les meilleurs au box-office lors de sa sortie en 2013. Le somptueux l’Hôtel Transylvanie est la propriété de Drac (Dracula). Il accueille les monstres et leurs familles pour qu’ils puissent vivre un séjour agréablement « monstrueux » et se détendre loin des humains.

15/ Meilleur film horreur vampire: Dracula

Ce film fantastique sur les vampires est un autre opus sur le comte Dracula qui jouer de son pouvoir d’hypnotisation sur le jeune Renfield. Désormais sous son emprise, ce jeune agent immobilier lui servira d’appât pour attirer d’autres personnes à transformer en vampires en buvant leur sang jusqu’à ce qu’il tombe sur une charmante femme qu’il n’est pas capable d’hypnotiser.

16/ Meilleur film vampire: Les Maîtresses de Dracula

Il s’agit d’un film d’horreur sorti en salle de cinéma en novembre 2017à l’occasion d’Halloween. La jeune et innocente Marianne est en route pour un pensionnat pour filles afin d’occuper le poste d’institutrice quand son cocher l’abandonne dans un petit village en Transylvanie. Elle trouve refuge dans une auberge et y rencontre la baronne Meinster qui l’invite à passer la nuit dans son château.Cette dernière est en réalité une femme vampire poursuivie par le Docteur Van Helsing. Ce dernier arrive à temps pour l’empêcher de boire le sang de sa jeune proie.

17/ Meilleur film vampireromantique : Twilight, chapitre I: fascination 00

Grand succès du cinéma, le premier opus du film de vampire Twilight est sorti en 2008. Il dépeint la naissance de l’amour passionnel entre Bella Swan (Kristen Stewart), et Edward Cullen, issu d’une grande lignée de vampires. Ce film est l'adaptation cinématographique du roman « Fascination » de Stephenie Meyer et a été récompensé en 2009 par les MTV Movie Awards comme « meilleur film ».

18/ Meilleur film vampire horreur : Underworld

Selene, une femme vampire en conflit avec les loups-garous tombe pourtant amoureuse de l’un d’eux: Michael. Ensemble, ils vont mener un nouveau combat pour instaurer la paix entre leurs deux clans assoiffés de sang.

19/ Meilleur film vampireéprouvante : Thirst, ceci est mon sang

Il s’agit d’un film drame et horreur. Un jeune prêtre se porte volontaire pour tester un vaccin susceptible d'éradiquer une maladie qui transforme les malades en vampire.

20/ Meilleur film fantastique vampire: Aux frontières de l'aube

Dans une petite ville de l'Oklahoma, un jeune homme intrépide nommé Caleb rencontre la fascinante et ravissante Mae. Ils passent du bon temps ensemble, mais Maé commence à paniquer à l'approche de l'aube. Elle supplie donc Caleb de la ramener chez elle, ce qu'il n'accepte qu'en échange d'un baiser. Le baiser va devenir une morsure et entraînera le jeune homme dans le monde des vampires.