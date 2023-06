Cette crotte géante de 4 mètres de haut repérée sur une plage interpelle les passants

Cette création en plastique vise à dénoncer et sensibiliser à la pollution des océans. Le pari est malin et réussi et ne manque pas d’attirer le regard des badauds.

Crédit : Better Packaging Co

C’est une drôle de curiosité qui s’est installée sur la célèbre plage de Bondi beach, en Australie.

Difficile de passer à côté de cette crotte géante de 4 mètres de haut. Répugnante au premier abord, cette défection géante est l'œuvre d’un projet beaucoup plus malin qu’il n’y paraît.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, qui a lieu chaque année le 5 juin, l’agence Special New Zealand a imaginé cette crotte géante fabriquée par la société Better Packaging Co. La signification de cette crotte de plastique est symbolique.

Un projet créé à partir de plastique pour sensibiliser

À travers ce projet grandeur nature, les deux sociétés ont voulu représenter en image et en plastique la quantité de déchets rejetée toutes les 30 secondes dans les océans. Une quantité astronomique et affolante représentée de façon criante par cette crotte de plastique.

Pour lutter contre la pollution plastique, des solutions existent. Better Packaging Co. a, par exemple, créé une gamme d’emballages réutilisables et durables dans le temps, prénommée POLLAST!C.

Ces emballages sont fabriqués de 80 à 100% à partir de plastique recyclé provenant des trop nombreuses décharges d’Asie du sud-est. Le projet de la crotte géante est malin et a de quoi marquer les esprits. Pour faire enfin changer les choses ?

