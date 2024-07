Voici les seuls endroits du monde jamais explorés par l'Homme

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il reste encore quelques territoires de la Terre qui n’ont jamais été explorés et ce, pour différentes raisons. Petit tour d'horizon.



Que reste-t-il à découvrir de notre planète que les êtres humains n’ont pas encore exploré ? Au premier abord, pas grand chose tant l’humain semble avoir marqué de son empreinte nombre de territoires. Il en reste pourtant quelques-uns qui subsistent.

Une étude datant de 2021 indiquait que seules 17% des terres émergées n’avaient pas encore été explorées par les humains. Il faut dire que ces terres encore protégées de toute activité humaine se situent principalement dans des territoires désertiques où règne un environnement hostile.

En effet, que cela soit dans un désert en plein soleil ou dans une zone polaire, quelques territoires font encore de la résistance. Même le poumon de la planète, l’Amazonie possède des territoires jamais foulés par l’Homme.

Des endroits inhospitaliers aux températures extrêmes

Himalaya. Crédit photo : NASA/ Wikipedia

Parmi ces régions inexplorées, on trouve les régions polaires de l’Antarctique. Ses températures extrêmes et son lieu isolé gardent encore bien secrètes bon nombre de choses sur sa biodiversité.

À l'Antarctique, on peut y ajouter les sommets de montagnes à l’instar de l’Himalaya et de la Cordillères des Andes. À 8849 et 6961 mètres d’altitude, il est particulièrement difficile pour tout être humain de s’y rendre. Par ailleurs, les conditions météorologiques sont également extrêmes et imprévisibles.

Désert Rhub al Khali. Crédit photo : Afzalkhan M/ iStock

En parlant de météo extrême, il existe deux autres endroits où l’être humain n’a jamais mis les pieds : les déserts du Rub al Khali et Taklamakan. Le premier est tout simplement la plus grande étendue ininterrompue de sable au monde avec 650 000 kilomètres carrés répartis dans la péninsule arabique. Soit presque la superficie de la France ! En journée, les températures avoisinent les 50°C et la nuit les -10°C.

Le désert du Taklamakan se trouve en Asie centrale, dans la région autonome des ouïghours, en Chine. Il mesure 250 000 kilomètres carrés. Le climat y est très aride et les températures sont élevées en été (38°C) et très basses en hiver (-20°C) pour très peu de pluie.