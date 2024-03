Cette célèbre ville française est la moins ensoleillée du pays cet hiver

Cet hiver, certains habitants de France n’ont pas beaucoup vu le soleil. Voici la ville française la moins ensoleillée ces derniers mois.

En hiver, les températures chutent, les jours raccourcissent et le soleil se fait plus rare. Cette année, l’hiver 2023-2024 a été très peu ensoleillé puisque l’on a recensé une diminution de l’ensoleillement de 36% par rapport à des moyennes enregistrées entre 1991 et 2021. Une météo qui contraste avec la hausse des températures et le record de chaleur observé durant les premières semaines de février.

“Cela peut s’expliquer par le flux général qui a été très souvent océanique avec des masses d’air douces et humides venant de l’Atlantique. Ces dernières ont été accompagnées de perturbations. Cet hiver tranche avec celui de l’année 2022-2023, qui n’était inférieur à la moyenne que de 2%”, a détaillé Cyrille Duchesne, météorologue à La Chaîne météo.

Si l’ensemble de la France semble avoir été touché par ce manque d’ensoleillement, certaines villes ont été particulièrement concernées selon un classement publié par La Chaîne Météo. Le site a dressé la liste des villes françaises les plus et moins ensoleillées cet hiver. Découvrez celle où le soleil s’est le plus fait désirer.

La ville la moins ensoleillée de l’hiver

Brest est la ville française où l’on a vu le moins de soleil cet hiver. Par rapport à la moyenne nationale, cette ville bretonne a connu une baisse de l’ensoleillement de 40% ces derniers mois, contre 16% à Paris par exemple.

Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve les villes de Cognac (Charente), Dijon (Bourgogne), Bordeaux (Gironde) et Le Mans (Sarthe).

À contrario, les villes françaises les plus ensoleillées cet hiver se trouvent, sans surprise, dans le sud du pays. À la première place, on retrouve Montélimar suivie de Bastia, Nîmes et Perpignan. Vous savez désormais où vous rendre l'hiver prochain pour faire le plein de vitamine D.