Recette express et pas chère du jour : la mousse au chocolat avec seulement deux ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Mousse au chocolat express

Pour préparer cette mousse au chocolat, vous n'aurez besoin de seulement deux ingrédients ! Oui oui, c'est tout. Vous attendez quoi pour vous régaler ?

Qui a dit que facilité et rapidité ne pouvaient pas rimer avec gourmandise ? Après le gâteau au chocolat avec deux ingrédients, voici la mousse au chocolat la plus facile et rapide de votre vie ! Des œufs, du chocolat et… c'est tout ! On vous l'avait dit : trop facile. On vous encourage vivement à lécher le bol de chocolat pour patienter le temps qu'elle prenne au frais… Pour plus de gourmandise, osez la mousse choco-cookies, c'est une tuerie !

Recette Mousse au chocolat express

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:02
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 200 g de chocolat noir
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Monter les blancs en neige bien fermes avec une pincée de sel.
2
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.
3
Mélanger le chocolat pour le lisser puis intégrer les jaunes et remuer. Incorporer les blancs en neige délicatement à l'aide d'une spatule.
4
Verser dans des petits pots individuels (facultatif) et laisser prendre au frais toute la nuit.
FacileRapidePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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