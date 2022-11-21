Recette express et pas chère du jour : la mousse au chocolat avec seulement deux ingrédients !

Pour préparer cette mousse au chocolat, vous n'aurez besoin de seulement deux ingrédients ! Oui oui, c'est tout. Vous attendez quoi pour vous régaler ?
Qui a dit que facilité et rapidité ne pouvaient pas rimer avec gourmandise ? Après le gâteau au chocolat avec deux ingrédients, voici la mousse au chocolat la plus facile et rapide de votre vie ! Des œufs, du chocolat et… c'est tout ! On vous l'avait dit : trop facile. On vous encourage vivement à lécher le bol de chocolat pour patienter le temps qu'elle prenne au frais… Pour plus de gourmandise, osez la mousse choco-cookies, c'est une tuerie !
Recette Mousse au chocolat express
Ingrédients
- 3 oeufs
- 200 g de chocolat noir
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Monter les blancs en neige bien fermes avec une pincée de sel.
2
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes.
3
Mélanger le chocolat pour le lisser puis intégrer les jaunes et remuer. Incorporer les blancs en neige délicatement à l'aide d'une spatule.
4
Verser dans des petits pots individuels (facultatif) et laisser prendre au frais toute la nuit.