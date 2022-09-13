Retombez en enfance avec la recette de la mousse au chocolat traditionnelle très gourmande

Fondez de plaisir pour le dessert le plus régressif du monde : la mousse au chocolat ! Cette recette traditionnelle est tellement facile à faire à la maison qu'on va craquer plus d'une fois…
Dans la famille de nos desserts préférés, on demande la mousse au chocolat ! Alors si vous aussi vous êtes nostalgiques de ce petit plaisir cacaoté, voici la meilleure recette traditionnelle à refaire chez vous ! Chocolat au lait, chocolat noir ou bien chocolat blanc, c'est super facile et super gourmand. Il vous suffit de suivre cette préparation simple et si vous n'avez pas de batteur électrique, il vous faudra juste un ingrédient en plus : de l'huile de coude pour monter les blancs d'œufs en neige !
Alors vite en cuisine pour vous régaler avec la délicieuse mousse au chocolat traditionnelle, c'est un pur plaisir pour les papilles. Et pour une version sans œuf, on vous propose une recette vegan très gourmande.
Recette Mousse au chocolat traditionnelle
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir dessert
- 40 g de beurre
- 60 à 100 g de sucre (en fonction de vos envies)
- 4 oeufs entiers
- 2 blancs d'oeufs
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Casser le chocolat en petits morceaux et le faire fondre au bain-marie avec le beurre. Mélanger régulièrement pour obtenir un chocolat fondu bien lisse et brillant. Retirer de la source de chaleur.
2
Séparer les jaunes des blancs des oeufs.
3
Ajouter les jaunes et la moitié du sucre dans le chocolat fondu refroidi et mélanger vivement.
4
Battre les six blancs d'oeufs avec la pincée de sel à l'aide d'un fouet électrique (ou au fouet manuel). Quand ils commencent à être fermes, saupoudrer, tout en continuant de battre, avec le reste du sucre.
5
Ajouter deux cuillères à soupe de blancs d'oeufs en neige dans la préparation au chocolat et mélanger rapidement. Incorporer le reste des blancs délicatement et mélanger à l'aide d'une maryse en soulevant vers le haut pour ne pas "casser" la mousse.
6
Verser dans un plat de service ou dans des bols individuels et placer la mousse au chocolat au frais pendant minimum 1 heure pour qu'elle prenne.
7
Saupoudrer des copeaux de chocolat par-dessus avant la dégustation par exemple !