Faites une pause détox avec cette salade au fenouil et à l'orange très gourmande et rapide à réaliser

Par Célia Papaïx ·

Salade détox à l'orange et au fenouil

Pour un repas léger mais savoureux, voici une idée de salade rafraîchissante au fenouil et à l'orange. C'est super facile et rapide à préparer !

Craquez pour une assiette équilibrée et gourmande composée de fenouil et d'orange, c'est un mariage de saveurs très frais et original pour faire une pause détox pendant (et après les fêtes). Simplement assaisonnée d'huile d'olive et jus de citron, cette salade fera le bonheur de vos papilles ! On peut aussi ajouter du jus d'orange et d'autres herbes aromatiques pour parfumer la recette. Découvrez une autre idée de salade détox mais gourmande avec des pousses d'épinards, du brie et des pommes, c'est délicieux !

Recette Salade détox à l'orange et au fenouil

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 fenouils
  • 4 oranges
  • huile d'olive
  • jus de citron
  • Quelques feuilles de menthe
  • Poivre du moulin

Préparation

1
Bien laver les fenouils et les tailler finement à l'aide d'une mandoline.
2
Éplucher les oranges puis les détailler en suprêmes.
3
Mélanger le fenouil avec les morceaux d'orange. Arroser généreusement d'huile d'olive et de jus de citron. Poivrer puis ajouter quelques feuilles de menthe fraîches.
4
Servir la salade bien fraîche.
SaladeHealthyMinceurFacileRapideVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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