Voici un cocktail très gourmand à oser : le Spritz à la fraise ! Une version estivale du célèbre Spritz très facile à refaire chez vous

Pour faire rougir de plaisir vos invités (avec modération), découvrez le Spritz à la fraise ! Cette revisite estivale du célèbre cocktail est très rafraîchissante et super simple à réaliser. C'est parti !
Si vous aussi vous ne jurez que par le Spritz pour son côté très frais, essayez cette nouvelle recette à la fraise ! Ce cocktail fruité et rafraîchissant va devenir votre nouvelle boisson star de l'été. On vous recommande également la version à la pêche très gourmande et facile à faire. À vous les soirées cocktails à la maison (avec modération évidemment) ! Et parce que même sans alcool la fête est folle, voici 15 idées de virgin cocktails pour trinquer à l'heure de l'apéro. Sortez les shakers !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz à la fraise
Ingrédients
- 2 fraises
- 1 c. à café de sucre
- 40 ml de Apérol
- 20 ml de eau gazeuse
- 60 ml de prosecco
- glaçons
Préparation
1
Laver et équeuter les fraises. Les déposer au fond d'un grand verre et ajouter le sucre. Écraser avec un pilon pour les réduire en purée.
2
Verser l'Apérol et l'eau gazeuse et mélanger à l'aide d'une grande cuillère. Compléter avec le prosecco.
3
Servir bien frais avec des glaçons !
L'astuce du chef
Ajouter une ou deux feuilles de menthe pour plus de fraîcheur !