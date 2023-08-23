Voici un cocktail très gourmand à oser : le Spritz à la fraise ! Une version estivale du célèbre Spritz très facile à refaire chez vous

Par Célia Papaïx ·

Spritz à la fraise

Pour faire rougir de plaisir vos invités (avec modération), découvrez le Spritz à la fraise ! Cette revisite estivale du célèbre cocktail est très rafraîchissante et super simple à réaliser. C'est parti !

Si vous aussi vous ne jurez que par le Spritz pour son côté très frais, essayez cette nouvelle recette à la fraise ! Ce cocktail fruité et rafraîchissant va devenir votre nouvelle boisson star de l'été. On vous recommande également la version à la pêche très gourmande et facile à faire. À vous les soirées cocktails à la maison (avec modération évidemment) ! Et parce que même sans alcool la fête est folle, voici 15 idées de virgin cocktails pour trinquer à l'heure de l'apéro. Sortez les shakers !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Spritz à la fraise

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 fraises
  • 1 c. à café de sucre
  • 40 ml de Apérol
  • 20 ml de eau gazeuse
  • 60 ml de prosecco
  • glaçons

Préparation

1
Laver et équeuter les fraises. Les déposer au fond d'un grand verre et ajouter le sucre. Écraser avec un pilon pour les réduire en purée.
2
Verser l'Apérol et l'eau gazeuse et mélanger à l'aide d'une grande cuillère. Compléter avec le prosecco.
3
Servir bien frais avec des glaçons !
L'astuce du chef
Ajouter une ou deux feuilles de menthe pour plus de fraîcheur !
CocktailétéApéritif dînatoireFruits
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Spritz
Spritz
Spritz d'automne
Spritz d'automne
Cocktail Spritz à la poire
Cocktail Spritz à la poire
Spritz revisité au Cidre Rosé
Spritz revisité au Cidre Rosé
Spritz revisité avec du cidre
Spritz revisité avec du cidre
Spritz revisité à la crème de cassis
Spritz revisité à la crème de cassis
Mocktail fraise basilic
Mocktail fraise basilic
Mojito à la fraise
Mojito à la fraise
Gâteau renversé à la rhubarbe et à la fraise
Gâteau renversé à la rhubarbe et à la fraise
Glace à la fraise sans sorbetière
Glace à la fraise sans sorbetière