À la découverte du Rossini, un cocktail gourmand aux fraises et au prosecco très facile à refaire !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail Rossini aux fraises et au prosecco

Cette recette italienne va faire rougir de gourmandise vos papilles ! Le Rossini est un cocktail d'une grande simplicité et il est terriblement rafraîchissant.

Après vous avoir fait découvrir le Bellini, un cocktail à base de pêche et de prosecco, on vous propose une nouvelle variante venue tout droit d'Italie : le Rossini. Il se compose d'une purée de fraises et de prosecco, vous allez succomber à sa simplicité et sa gourmandise ! C'est une recette festive et originale à partager pour le retour des beaux jours. Vous allez devenir un as du cocktail avec toutes nos idées gourmandes ! Servez également le cocktail au fruit de la passion et au champagne à vos convives. À votre santé !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail Rossini aux fraises et au prosecco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 230 g de fraises
  • 2 c. à soupe de jus de citron
  • 1 c. à soupe de sucre (optionnel)
  • prosecco bien frais
  • quelques fraises pour la décoration

Préparation

1
Laver et équeuter les fraises. Les couper en deux puis les déposer dans un blender.
2
Ajouter le jus de citron et le sucre (optionnel) puis mixer jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse.
3
Verser environ 4 cl de purée de fraises dans chaque fûte et compléter avec le prosecco (attention à verser doucement le prosecco pour éviter d'avoir trop de mousse).
4
Mélanger rapidement, décorer avec quelques fraises fraîches et déguster tout de suite tant que c'est frais !
CocktailRapideFacileété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Le Prosecco «rosé» arrive bientôt !
Le Prosecco «rosé» arrive bientôt !
En Italie un immense vignoble de prosecco est en vente
En Italie un immense vignoble de prosecco est en vente
Charlottes aux fraises
Charlottes aux fraises
Bavarois aux fraises
Bavarois aux fraises
Dôme aux fraises
Dôme aux fraises
Tartelettes aux fraises
Tartelettes aux fraises
Cocktail Bellini à la pêche et au prosecco
Cocktail Bellini à la pêche et au prosecco
Cocktail pétillant au gin et aux framboises
Cocktail pétillant au gin et aux framboises
Cocktail gin fraise
Cocktail gin fraise
Cocktail halloween gin cranberry
Cocktail halloween gin cranberry