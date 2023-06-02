À la découverte du Rossini, un cocktail gourmand aux fraises et au prosecco très facile à refaire !

Cette recette italienne va faire rougir de gourmandise vos papilles ! Le Rossini est un cocktail d'une grande simplicité et il est terriblement rafraîchissant.
Après vous avoir fait découvrir le Bellini, un cocktail à base de pêche et de prosecco, on vous propose une nouvelle variante venue tout droit d'Italie : le Rossini. Il se compose d'une purée de fraises et de prosecco, vous allez succomber à sa simplicité et sa gourmandise ! C'est une recette festive et originale à partager pour le retour des beaux jours. Vous allez devenir un as du cocktail avec toutes nos idées gourmandes ! Servez également le cocktail au fruit de la passion et au champagne à vos convives. À votre santé !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail Rossini aux fraises et au prosecco
Ingrédients
- 230 g de fraises
- 2 c. à soupe de jus de citron
- 1 c. à soupe de sucre (optionnel)
- prosecco bien frais
- quelques fraises pour la décoration
Préparation
1
Laver et équeuter les fraises. Les couper en deux puis les déposer dans un blender.
2
Ajouter le jus de citron et le sucre (optionnel) puis mixer jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse.
3
Verser environ 4 cl de purée de fraises dans chaque fûte et compléter avec le prosecco (attention à verser doucement le prosecco pour éviter d'avoir trop de mousse).
4
Mélanger rapidement, décorer avec quelques fraises fraîches et déguster tout de suite tant que c'est frais !