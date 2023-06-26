Voici le meilleur cocktail pour cet été : un Spritz à la pêche !

Ce cocktail va devenir la boisson star de l'été ! On le voit partout sur les réseaux sociaux et on vous partage la recette pour la refaire à la maison. Spoiler alert, c'est super simple et il va vous donner la pêche !
Entre le Bellini et le Spritz classique, le Spritz à la pêche va devenir le cocktail incontournable cet été ! C'est frais, c'est fruité, c'est pétillant, c'est délicieux… Bref, on adopte tout de suite le Spritz à la pêche (avec modération bien entendu) ! Pour le préparer chez vous, rien de plus simple : on garde les codes traditionnels du Spritz auxquels on ajoute un peu de jus de pêche et des morceaux de fruits frais. Vous voyez, super-facile non ? Pour faire pétiller vos papilles avec un cocktail original et acidulé, découvrez le Spritz au Limoncello. Une recette élégante, idéale pour le retour des beaux jours.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz à la pêche
Ingrédients
- 1 pêche
- 40 ml de jus de pêche
- 40 ml de Apérol
- 20 ml de eau gazeuse
- 60 ml de prosecco
- glaçons
Préparation
1
Déposer quelques glaçons dans un grand verre et ajouter quelques quartiers de pêche.
2
Verser le jus de pêche, l'Aperol et l'eau gazeuse. Compléter avec du prosecco, remuer délicatement et servir bien frais !