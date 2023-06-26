Voici le meilleur cocktail pour cet été : un Spritz à la pêche !

Par Célia Papaïx ·

Spritz à la pêche

Ce cocktail va devenir la boisson star de l'été ! On le voit partout sur les réseaux sociaux et on vous partage la recette pour la refaire à la maison. Spoiler alert, c'est super simple et il va vous donner la pêche !

Entre le Bellini et le Spritz classique, le Spritz à la pêche va devenir le cocktail incontournable cet été ! C'est frais, c'est fruité, c'est pétillant, c'est délicieux… Bref, on adopte tout de suite le Spritz à la pêche (avec modération bien entendu) ! Pour le préparer chez vous, rien de plus simple : on garde les codes traditionnels du Spritz auxquels on ajoute un peu de jus de pêche et des morceaux de fruits frais. Vous voyez, super-facile non ? Pour faire pétiller vos papilles avec un cocktail original et acidulé, découvrez le Spritz au Limoncello. Une recette élégante, idéale pour le retour des beaux jours.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Spritz à la pêche

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pêche
  • 40 ml de jus de pêche
  • 40 ml de Apérol
  • 20 ml de eau gazeuse
  • 60 ml de prosecco
  • glaçons

Préparation

1
Déposer quelques glaçons dans un grand verre et ajouter quelques quartiers de pêche.
2
Verser le jus de pêche, l'Aperol et l'eau gazeuse. Compléter avec du prosecco, remuer délicatement et servir bien frais !
CocktailétéFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Frais, pétillant et prêt en 5 minutes : le spritz à la pêche
Frais, pétillant et prêt en 5 minutes : le spritz à la pêche
Spritz
Spritz
Spritz d'automne
Spritz d'automne
Cocktail Spritz à la poire
Cocktail Spritz à la poire
Spritz revisité à la crème de cassis
Spritz revisité à la crème de cassis
Spritz revisité avec du cidre
Spritz revisité avec du cidre
Thé glacé à la pêche
Thé glacé à la pêche
Panna cotta à la pêche
Panna cotta à la pêche
Cocktail pétillant au gin et à la pêche
Cocktail pétillant au gin et à la pêche
Cheesecake à la pêche
Cheesecake à la pêche