Il abandonne ses études à 22 ans et se lance dans la création de vidéos IA, son salaire dépasse aujourd'hui les... 50 000 € par mois

Ce jeune américain a préféré abandonner ses études pour se lancer dans la génération de vidéos par l’intelligence artificielle. Il gagne aujourd’hui une fortune.

Adavia Davis n’a pas hésité à abandonner ses études à 22 ans seulement pour se consacrer aux contenus générés par l’intelligence artificielle. Le pari, risqué, est néanmoins réussi.

Aujourd’hui, le jeune homme originaire du Mississippi est à la tête de six chaînes Youtube. Il s’agit de « faceless channels », des chaînes sans visage, qui n’ont pas vocation à être regardées. C’est quelque peu paradoxal. Pourtant, sur cette plateforme, les vidéos pour s’endormir rencontrent un vrai succès. On les appelle les AI slop, soit la bouillie d'IA. Et c’est exactement ce que produit Adavia Davis. Cela lui rapporte très gros chaque année.

Une pratique qui rapporte gros

Crédit photo : Wanan Yossingkum/ iStock

Les vidéos d’Adavia Davis offrent un fond sonore aux internautes. Elles doivent être suffisamment captivantes pour attirer l’attention, mais sans prise de tête. Pour ce faire, le jeune homme n’hésite pas à utiliser l’IA de A à Z.

Tout d’abord, il utilise Claude, l'IA d'Anthropic, pour générer des scripts et des visuels qui habilleront les vidéos. Puis, il utilise ElevenLabs pour générer une voix off afin de narrer ses histoires comme si elles étaient racontées par un humain. En parlant d’histoire, c’est exactement ce que raconte sa chaîne Boring History : des vidéos de six heures sur des faits historiques.

Pour garder les internautes scotchés à ses vidéos, Adavia Davis a quelques astuces comme celle d’insérer des images subliminales ou de faire des fautes d’orthographe dans ses textes. Le principe ? Pousser les internautes à revenir en arrière et à laisser un commentaire. De quoi parfaitement booster l’algorithme Youtube.

« Je fais tout mon possible pour manipuler le temps de visionnage. Car c'est ce critère qui vous rapportera au final », admet-il.

Ce petit stratagème s’avère payant. Chaque mois, Adavia Davis gagne entre 40 000 et 60 000 dollars (entre 34 000 et 51 000 euros). Grâce à ses vidéos, le jeune homme peut gagner jusqu’à 500 000 dollars par an, soit 428 000 euros.

Cependant, il sait que cette méthode a ses limites. Elle est copiée de plus en plus par d’autres créateurs mais pourrait, à l'avenir, ennuyer les internautes à la recherche d’authenticité.