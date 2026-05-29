VIDÉO : une mariée saute dans une piscine avec sa robe... et se noie sous les yeux des invités insouciants

En plongeant dans une piscine avec sa robe de mariée, une Américaine a vécu un véritable cauchemar.

Ce qui devait être un plongeon amusant a failli se transformer en drame.

Shelby Crawford, une Américaine de 30 ans, a eu l’idée de sauter dans une piscine avec son époux à la fin de leur soirée de mariage. Le problème : elle a commencé à se noyer à cause de sa robe de mariée.

Une mariée saute dans une piscine avec sa robe…

Alors que la cérémonie était sur le point de se terminer, le couple a décidé de s’offrir un bain de fraîcheur dans la piscine du lieu de réception.

« C’était quelque chose que j’avais déjà vu faire par d’autres, et je trouvais que ce serait une façon sympa de terminer la soirée », raconte la jeune femme au magazine People.

La trentenaire, originaire de Chattanooga (Tennessee), explique qu’elle avait évoqué l’idée plus tôt dans la journée.

Crédit Photo : The Hardcastle’s Photography/Leah & Travis Hardcastle

Quelques heures plus tard, en pleine nuit, Shelby et son mari Corey, 35 ans, étaient en sueur à cause de la chaleur et épuisés après les festivités.

À la recherche d’un dernier moment de folie avant la fin de la fête, sauter dans la piscine avec leurs tenues de mariage leur semblait « spontané, ludique et totalement sans danger ».

« À la fin de la soirée, on s’est simplement dit : “Allez, on le fait” », raconte-t-elle.

… et manque de se noyer

Avant de plonger, Shelby pensait pouvoir contrôler sa robe de mariée sous l’eau en maintenant le tissu plaqué contre son corps. Mais une fois dans la piscine, elle a complètement oublié de le faire.

Résultat : elle s’est retrouvée piégée par de lourdes couches de tissu dans le bassin.

« La robe est remontée par-dessus ma tête après mon saut », se souvient-elle.

Lorsqu’elle est remontée à la surface, elle n’arrivait plus à respirer correctement, incapable de reprendre son souffle.

Crédit Photo : The Hardcastle’s Photography/Leah & Travis Hardcastle

Alors qu’elle était en train de se noyer, les invités n’ont pas réalisé à quel point la situation était dangereuse. Ils ont continué à filmer la scène, pensant qu’il s’agissait d’un moment « léger et insouciant ».

« Ils ne pouvaient vraiment pas voir que quelque chose n’allait pas. Ils m’ont dit que j’avais l’air tellement calme et silencieuse pendant tout ce temps », explique-t-elle.

Fort heureusement, son compagnon, qui se trouvait à côté d’elle dans la piscine, est intervenu pour écarter la robe collée à son visage.

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Les internautes réagissent

Immortalisée en vidéo puis publiée sur les réseaux sociaux, la séquence est rapidement devenue virale. Depuis sa mise en ligne, elle cumule 2,2 millions de vues.

« Ça nous fait rire que la vidéo soit devenue virale, parce qu’à la base, on faisait ça juste pour s’amuser. J’ai même failli ne pas publier la vidéo », confie Shelby.

Aujourd’hui, le couple en rit, même si la jeune femme reconnaît que ce souvenir restera probablement gravé dans leur mémoire.

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok

Sous la publication, nombreux sont ceux qui estiment qu’elle a eu beaucoup de chance et que cette mésaventure aurait pu prendre une tournure tragique.

Une personne a commenté :

« C’est terrifiant ».

Une autre a écrit :

« J'étais stressée rien qu'en regardant ».

Une troisième a ajouté :

« Oh là là, ce n’est pas une bonne idée quand les robes de mariée sont si lourdes ».

Par chance, tout est bien qui finit bien !