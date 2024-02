Les Sims 4 ajoutent une nouvelle fonctionnalité permettant l'ajout de tâches de vitiligo sur les personnages

Le célèbre jeu PC propose désormais à ses utilisateurs de profiter d'une toute nouvelle option qui n’était jusque-là pas incluse dans le jeu de base.

Les Sims 4 ont ajouté une nouvelle fonctionnalité disponible dans une mise à jour gratuite, a annoncé son développeur, Maxis. Il s’agit de la fonctionnalité vitiligo, une dépigmentation de la peau.

Ainsi, il sera possible au joueur de customiser les Sims de tous âges et de toutes couleurs de peau avec des tâches de vitiligo sur les parties du corps de son choix. Des patchs de vitiligo sont désormais disponibles pour le visage, le haut ou le bas du torse et même les bras et les jambes.

Avant Les Sims 4, d’autres jeux vidéo avaient représenté des personnages atteints de vitiligo. On peut nommer Baldur’s Gate 3 et Disney Dreamlight Valley qui le proposaient en option, ou plus récemment, Call of Duty : Modern Warfare II et le personnage de Nova inspiré par le top model Jasmine Abena Colgan.

« C'est tellement beau de pouvoir se représenter soi-même »

Cette nouvelle option incluse dans le jeu de base des Sims 4 va permettre aux personnes atteintes de vitiligo de pouvoir créer des personnages qui leur ressemblent à l’écran. C’est en tout cas le souhait du développeur Maxis et des personnes qui en sont touchées.

À ce propos, la plus connue des figures médiatiques sur la cause, Winnie Harlow, elle-même touchée par le vitiligo depuis ses 4 ans, s’est réjouie de cette option : « C'est magique de voir l'équipe Les Sims 4 introduire cette nouvelle fonctionnalité Vitiligo ».

La mannequin canadienne, qui fait publiquement la promotion du jeu de par son partenariat avec Maxis, explique ensuite : « Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps à jouer aux Sims et je trouve que c'est tellement beau de pouvoir se représenter soi-même dans le jeu. Ce partenariat est une déclaration puissante encourageant les joueurs à adopter ce qui les rend uniques – à la fois dans le jeu et dans la vie réelle ».

Ce n’est pas la première fois que Les Sims ajoutent une option personnalisable. Il y a quelques temps, les choix du pronom ou bien l’orientation sexuelle d’un personnage ont fait leur entrée dans les fonctionnalités. Pour les amoureux du jeu, Les Sims 5, Project Rene, est actuellement en développement.