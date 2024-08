Après avoir conclu avec son rencard Tinder, il lui demande de partir mais elle... refuse, la police se rend sur place

Un homme a raconté le drôle de rencard qu'il a vécu avec une fille rencontrée via la célèbre application de « dating ».

L'inconvénient avec Tinder, c'est que l'on ne sait jamais véritablement sur qui l'on tombe !

Graine de psychopathe, pervers en puissance ou encore « catfish », bon nombre de personnes peu scrupuleuses se cachent en effet derrière des profils en apparence ordinaires. Sans aller jusque-là, il n'est pas rare également que certains s'éprennent un peu trop rapidement de leur conquête d'un soir, au point de ne plus vouloir les quitter.

Un homme l'a récemment appris à ses dépens en vivant un rendez-vous galant pour le moins mouvementé.

Crédit photo : iStock

Son rencard Tinder ne veut pas partir de chez lui, il appelle alors la... police

Cet Américain a raconté sa mésaventure sur le célèbre réseau social Reddit, où les utilisateurs raffolent de ce genre d'anecdotes. Et son histoire aurait pu arriver à n'importe qui.

Tout commence comme dans chaque récit du genre, lorsque ce jeune homme - que l'on appellera Jim - tombe sur le profil d'une certaine Nadia (prénom modifié). Sous le charme, il swipe - comme le veut l'expression consacrée - pour manifester son intérêt et s'aperçoit, non sans un certain plaisir, que l'attirance est réciproque.

Après le fameux « match » qui brise la glace, les deux personnes commencent à discuter en ligne et très vite, le courant passe. Bientôt, cette complicité virtuelle ne suffit plus et chacun émet le désir d'une rencontre.

C'est Jim qui, le premier, franchit le pas en proposant à Nadia un rendez-vous en amoureux, chez lui. Ce qu'elle accepte, mais rien ne va se passer comme prévu. Après une agréable soirée, ponctuée d'une nuit qui manifestement le fut tout autant, Jim doit toutefois se rendre au travail au matin. Il se prépare et suggère alors à Nadia de partir en même temps que lui, mais celle-ci va... refuser de quitter l'appartement, prétextant la fatigue.

« Je devais me lever tôt pour le travail. Elle m'a alors demandé si elle pouvait rester pour le dîner et j'ai dit pas de problème. Mais elle a beaucoup bu et s'est endormie. Quand j'ai essayé de la réveiller et lui ai dit qu'elle devait partir, elle a dit qu'elle était trop fatiguée. Je suis un gars sympathique et je déteste la confrontation, alors je l'ai laissée rester » (Jim)

Grand seigneur, Jim, qui semble tout de même apprécier cette charmante jeune femme, accepte donc qu'elle reste chez elle et lui demande juste de claquer sa porte lorsqu'elle quittera les lieux. Le soir venu, en rentrant du travail, il tombe des nues en voyant qu'elle est toujours là. Pire, elle refuse même de partir. Interloqué - et, disons-le, franchement apeuré -, il appelle alors la police pour la déloger.

Crédit photo : iStock

Une fois sur place, les forces de l'ordre demandent à la jeune femme de plier bagage, mais elle reste impassible. Face à ce refus, les policiers décident donc de la fouiller et découvrent qu'elle a volé l'une des montres de Jim. Et ce n'est pas tout !

« Je n'ai même pas remarqué qu'elle avait disparu. Elle avait volé d'autres choses et avait parcouru mon courrier. Elle a ensuite été menottée » (Jim)

Malgré ces péripéties, l'histoire se finit donc bien pour le jeune homme, qui n'est pas près d'oublier ce rencard.

Décidément, Tinder c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber (voix de Forrest) !