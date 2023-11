Née avec deux utérus, cette femme va accoucher de deux bébés qui grandissent dans chacun d'eux

Kelsey Hatcher est née avec deux utérus et va donner naissance à deux bébés qui grandissent actuellement chacun dans un utérus différent. Un phénomène extrêmement rare.

Kelsey Hatcher est une femme âgée de 32 ans qui vit aux États-Unis, qui a la particularité d'être née avec deux utérus. En effet, depuis qu’elle a 17 ans, elle sait que son utérus est didelphe, ce qui signifie qu’il a deux cavités. On estime que cette particularité est très rare puisqu’elle ne touche que 0,3% des femmes.

Déjà mère de trois enfants, Kelsey a récemment appris qu’elle était à nouveau enceinte. Lors d’une échographie réalisée en mai, elle a découvert qu’elle attendait des jumeaux, mais également que les bébés grandissent chacun dans un utérus différent. Un phénomène extrêmement rare qui a une chance sur 50 millions de se produire.

“Le plus probable est qu’elle ait ovulé séparément et qu’un ovule soit descendu dans chaque trompe de Fallope. Il est vraisemblable que les spermatozoïdes soient remontés dans chaque utérus et que la fécondation ait eu lieu séparément”, explique Shweta Patel, la gynécologue-obstétricienne de la patiente.

Les deux bébés sont en bonne santé

Kelsey attend donc deux petites filles qu’elle a en attendant surnommées “bébés A et B”. Pour le moment, les deux enfants sont en bonne santé et se développent bien. Les trois premiers enfants de Kelsey sont nés à terme et sans aucun problème.

Crédit photo : @doubleuhatchlings

Cependant, cette grossesse particulière considérée à haut risque est très surveillée. Selon les médecins, les deux utérus pourraient se contracter à des moments différents, avec peut-être des jours d’intervalle. Bien que Kelsey espère pouvoir accoucher par voie naturelle, une ou deux césariennes pourraient être nécessaires.

La date d’accouchement est quant à elle prévue le jour de Noël. Cette naissance pourrait donc être un magnifique cadeau pour les futurs parents.