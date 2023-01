Avion : un passager urine sur une femme, la compagnie aérienne reçoit 34 000 euros d'amende

Lors d’un vol entre New York et New Delhi, un homme ivre a uriné sur une autre passagère. Accusée de ne pas avoir géré l’incident, la compagnie aérienne responsable du vol a écopé d’une amende de 34 000 euros.

Le 26 novembre dernier, la compagnie aérienne Air India a assuré un vol entre New-York et New-Delhi. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu à bord de l’avion. En effet, un passager a uriné sur une femme en plein vol.

Crédit photo : iStock

L’homme, un cadre d’une banque américaine du nom de Shankar Mishra, était totalement ivre au moment des faits. La femme était quant à elle âgée de 72 ans et se trouvait en classe affaires. Une fois que l’avion a atterri, le banquier n’a pas été arrêté et a immédiatement quitté l’aéroport.

Il a fallu que la femme victime de l'incident se plaigne et attire l’attention des médias pour que l’histoire devienne une affaire publique.

La compagnie aérienne écope de 34 000 euros d’amende

Ainsi, plusieurs semaines après l’événement, le banquier a été arrêté par la police. Il a été licencié à cause de ces accusations « profondément dérangeantes » et a été emprisonné. Sa demande de libération sous caution a quant à elle été refusée.

Pour le moment, le passager nie totalement les faits car selon son avocat, la femme à bord de l’avion « se serait urinée dessus toute seule ».

Crédit photo : iStock

Le banquier ivre n’a pas été la seule personne à recevoir des sanctions par la justice. En effet, la compagnie aérienne Air India a écopé d’une amende de 3 millions de roupies, soit 34 000 euros. Le responsable de la gestion des services en vol a reçu une amende de 300 000 roupies supplémentaires (3 400 euros).

La raison ? La justice reproche à la compagnie aérienne de ne pas avoir géré l’événement. Le pilote de l’avion s’est fait suspendre sa licence de vol pendant trois mois pour avoir « manqué à son devoir » d’assurer la sécurité des passagers. Enfin, Campbell Wilson, le directeur général de la compagnie aérienne, a dû présenter des excuses publiques.

Si Air India a jugé que ces sanctions étaient « excessives », elle n’était pas au bout de ses peines. En effet, les autorités se sont penchées sur la compagnie aérienne et ont trouvé d’autres incidents non déclarés.

Le 6 décembre dernier, un autre homme ivre a été vu en train de fumer dans les toilettes de l’avion, tandis qu’un autre a uriné sur le siège vacant et la couverture d’une passagère. Pour ces deux incidents non signalés, Air India a reçu une amende d’un million de roupies supplémentaires, soit environ 11 250 euros.